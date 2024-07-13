АВФАРМ: импорт ветпрепаратов восстанавливается медленно после изменения условий доступа на рынок

Импорт ветпрепаратов восстанавливается медленно после изменения условий доступа на рынок, сообщает Ассоциация ветеринарных фармацевтических производителей с обзором ситуации вокруг динамики ввода в гражданский оборот в России ветпрепаратов зарубежного производства. Процесс замедляют продолжительный процесс GMP-инспекций, обратная переориентация производств после получения российских сертификатов, а также сложности с доставкой необходимых реагентов.

В АВФАРМ проанализировали данные о вводе в гражданский оборот импортируемых ветпрепаратов за первое полугодие 2024 года, а также последние четыре месяца прошлого года. За весь период с 1 сентября 2023 года, когда заработала новая процедура, зарубежные производители ввели в гражданский оборот 164 наименования импортируемых ветпрепаратов. 97 из них приходится на химико-фармацевтические препараты, 68 – на вакцины:

Большинство импортируемых вакцин, введенных в гражданский оборот, приходится на препараты для профилактики болезней птицы. Из 68 вакцин 45 предназначены для птицы, 12 – для свиней, 11 – для крупного рогатого скота и (или) мелкого рогатого скота. Указанные вакцины выпускают 6 зарубежных компаний-производителей.

Летом 2023 года в АВФАРМ прогнозировали, что после введения новой процедуры с 1 сентября 2023 года в Россию можно будет ввозить 160-180 наименований ветпрепаратов зарубежного производства. «На протяжении всего времени действия процедуры динамика первичного ввода импортируемых ветпрепаратов в гражданский оборот остается низкой – только по итогам июня достигнута доступность ассортимента, спрогнозированная прошлым летом. В ассоциации напоминают, что в 2022-м в Россию импортировали из третьих стран 750 наименований ветпрепаратов, в том числе 220 наименований вакцин», – говорится в сообщении компании.

gxpnews