Компания Biocad представила промежуточные результаты исследования препарата для лечения гемофилии В

Биотехнологическая компания Biocad представила промежуточные данные исследования первой и второй фазы генотерапевтического препарата ANB-002 для лечения гемофилии В. Препарат, предназначенный для однократного введения, показывает положительные результаты, увеличивая активность фактора IX и снижая необходимость в заместительной терапии. Исследование продолжается с включением дополнительных пациентов и изучением сочетания с глюкокортикоидами. Минздрав России одобрил это исследование в феврале 2023 года.

Препарат ANB-002 предназначен для однократного введения и в настоящее время тестируется на 10 пациентах. В ходе доклинических исследований были определены три дозы: минимальная, промежуточная и максимальная. Включение пациентов проходило постепенно, с оценкой промежуточных результатов. Набор для минимальной и промежуточной дозы завершен, а для максимальной дозы включены трое участников.

Кроме того, исследуется вариант применения препарата с сопутствующей терапией глюкокортикоидами для оценки возможного дополнения генотерапевтического лечения. Все участники исследования страдают тяжелой формой гемофилии В.

«Мы видим отчетливую положительную динамику в эффективности терапии на фоне уверенного профиля безопасности. Промежуточное наблюдение показывает, что у участников после введения препарата ANB-002 увеличивается активность фактора IX, вплоть до полного прекращения применения заместительной терапии рекомбинантным фактором IX. Наблюдение продолжается, впереди включение еще дополнительных пациентов, а также результаты более продолжительных наблюдений», – отметила Юлия Линькова, заместитель генерального директора по клинической разработке и исследованиям Biocad.

Набор участников в клиническое исследование продолжается. Минздрав России 20 февраля 2023 года выдал разрешение на проведение клинического исследования ANB-002, первого российского генотерапевтического препарата для терапии гемофилии В, полностью разработанного учеными Biocad. Работа над препаратом началась в 2018 году. ANB-002 представляет собой вектор на основе rAAV, который несет ген человеческого фактора свертываемости крови IX (FIX). Однократное введение таких препаратов позволяет добиться стабильного терапевтического эффекта на многие годы.

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gxpnews