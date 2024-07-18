Елена Неволина объяснила, почему аптекам не стоит ждать льгот при смене кода ОКВЭД

Аптекам нет смысла просить регуляторов о введении второго кода экономической деятельности, поскольку все льготы и преференции предоставляются организациям по основному коду ОКВЭД. Но даже при смене основного кода фармработники вряд ли существенно улучшат условия труда, считают эксперты. Смена кода в классификаторе будет иметь отложенный положительный эффект, в частности, в восстановлении кадрового потенциала отрасли.

Перспективы для аптек при смене ОКВЭД обсудили представители профильных ассоциаций в рамках «круглого стола» «Деятельность фармацевтических (аптечных) организаций — сфера охраны здоровья или розничная торговля?», прошедшего 17 июля на площадке Московского регионального отделения «Деловая Россия», передает корреспондент «ФВ».

Опрос фармспециалистов

Отрасль и Минздрав выступают за смену кода ОКВЭД для аптек, рассказала председатель Комитета по фармацевтической деятельности Московского регионального отделения «Деловая Россия», глава Альянса фармацевтических ассоциаций аптек, директор СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова. Она сослалась на данные опроса, проведенного среди фармацевтических специалистов сайтом профессионального сообщества «Фарма РФ». По его результатам, 80% работников выступают за смену кода ОКВЭД.

Большая часть (24% опрошенных) считают, что новый код экономической деятельности повысит престиж фармспециалиста, 21% респондентов полагают, что аптеки смогут рассчитывать на субсидии и преференции от государства, 18% уверены, что интересы аптек будут учитываться регулятором, 16% надеются, что уйдет коммерциализация ритейла, требования и планы по дополнительным продажам.

Преснякова добавила, что пока возможные преференции для фармрозницы выглядят эфемерными, в то же время понятно, что при смене кода на аптеки будут возложены дополнительные социальные обязанности.

«Продвижению в этом вопросе препятствует не только сложная архитектура справочника ОКВЭД, но и то, что у фармотрасли нет единого центра управления», — сказала Преснякова. Она предложила сформулировать консолидированное мнение отрасли и создать рабочую группу по этому вопросу.

Как влияет ОКВЭД на кадровый состав аптек