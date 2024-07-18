«Ксанакс» и другие бензодиазепины уменьшают мозг

Такие седативные препараты, как популярный «Ксанакс», вызывают сильное привыкание, поэтому их рекомендуют принимать лишь несколько недель. Однако 30-40% людей в возрасте продолжают употреблять их и после окончания рекомендованного периода. Результаты исследования, вышедшего в журнале BMC Medicine, показали связь между приемом бензодиазепинов и риском потенциальных долгосрочных побочных эффектов, в частности снижение когнитивных способностей и возникновение деменции, вне зависимости от типа бензодиазепинов или дозировки.

Бензодиазепины ‒ наиболее часто назначаемые психотропные препараты в ряде стран, и число их назначений растет. Примерно 10% взрослого населения Европы употребляют бензодиазепины, причем с возрастом ‒ среди людей в возрасте 65 лет и старше ‒ эта цифра увеличивается до 30%. Несмотря на то что долгосрочное использование их не рекомендовано из-за риска психологической и физической зависимости, когнитивных нарушений, особенно у людей старшего возраста, 30-40% пожилых людей, принимающих бензодиазепины, продолжают употреблять их и после окончания рекомендованного периода в несколько недель. Рост длительного использования бензодиазепинов вызывает обеспокоенность из-за риска потенциальных долгосрочных побочных эффектов, в частности снижения когнитивных способностей и риска развития деменции.

Использование бензодиазепинов оказывает хорошо известное острое воздействие на когнитивные функции за счет ГАМКергических эффектов, которые могут сохраняться в течение длительного времени, в том числе и после отмены препарата. В нескольких обсервационных исследованиях изучалось, влияет ли их прием на риск возникновения деменции. Результаты двух недавно проведенных метаанализов показывают, что использование бензодиазепинов связано с более высоким риском деменции, а негативное влияние этих препаратов может перевешивать любые позитивные эффекты. Однако причинно-следственные выводы из включенных исследований были затруднены методологической и статистической неоднородностью.

Так, предполагалось, что тревога и нарушения сна являются независимыми факторами риска развития деменции, и назначение бензодиазепиновых препаратов для их лечения может привести к ложным связям между использованием бензодиазепинов и деменцией. Более того, симптомы тревоги и нарушений сна часто возникают в продромальной фазе деменции в ответ на предполагаемое снижение когнитивных способностей или как следствие общих нейробиологических связей между деменцией, тревогой и нарушениями сна. В этом контексте также могут возникнуть ложные ассоциации из-за назначения бензодиазепинов в ответ на продромальные признаки деменции.

Перекрестное исследование 2323 пациентов, посещавших французскую клинику памяти, показало, что у потребителей бензодиазепинов были большие объемы гиппокампа, но ни одно опубликованное исследование не определило долгосрочную связь между употреблением бензодиазепинов и доклинической нейродегенерацией.

Авторы нового исследования предположили, что длительное использование бензодиазепинов влияет на показатели структурной визуализации мозга, а также на долгосрочный риск деменции. Поэтому они стремились определить влияние использования бензодиазепинов на долгосрочный риск деменции и на визуализирующие маркеры нейродегенерации в проспективной популяционной когорте когнитивно здоровых пожилых людей.

Исследователи рассматривали 5443 когнитивно здоровых участников (57,4% женщин, средний возраст 70,6 года). Использование ими бензодиазепинов с 1991 года до 2005-2008 годов было получено из аптечных записей, на этих же данных были определены тип препарата и доза. Связь с риском деменции до 2020 года рассчитывалась с помощью регрессии Кокса. Среди 4836 участников, прошедших повторную МРТ головного мозга, дополнительно определили связь использования бензодиазепинов с изменениями маркеров нейровизуализации, используя линейные смешанные модели.

Из всех 5443 участников 2697 (49,5%) употребляли бензодиазепины в течение 15 лет, из них 1263 (46,8%) использовали анксиолитики, 530 (19,7%) седативные и снотворные средства, и 904 (33,5%) ‒ оба препарата. 345 (12,8%) участников все еще употребляли препараты на момент проведения исследования.

В течение наблюдения ‒ за 11,2 года ‒ у 726 участников (13,3%) развилась деменция. Оценки риска были несколько выше у тех, кто принимал анксиолитики, чем у принимавших седативно-снотворные средства. По данным визуализационного анализа, использование бензодиазепинов было связано в поперечном сечении с меньшими объемами мозга в гиппокампе, миндалевидном теле и таламусе, а в продольном ‒ с ускоренной потерей объема гиппокампа и ‒ в меньшей степени ‒ миндалевидного тела. При этом результаты визуализации не различались в зависимости от типа бензодиазепинов или дозы.

gxpnews