В Ростовской области построят завод по выпуску крахмала для фармацевтической и пищевой промышленности

В Азове Ростовской области запланировано строительство завода по глубокой переработке кукурузного зерна. Первая очередь потребует вложения порядка 40 млрд рублей, ее ввод намечен на конец 2026 года. Проект направлен на импортозамещение крахмала, крахмалосодержащих продуктов, пищевых и кормовых добавок, применяемых в различных отраслях: пищевой, фармацевтической, кондитерской. Об этом сообщает «Интерфакс».

При производстве лекарств крахмал используют как связывающий, разрыхляющий и антифрикционный агент. Он способен увеличивать пористость таблеток, а также создавать условие для проникновения в них жидкости.

«В последние десятилетия это направление в России целиком зависело от импорта и практически не развивалось ввиду двух ключевых причин: существенной технологической сложности и крайне высокой стоимости подобных проектов», – поясняет Евгений Гладышев, управляющий директор ООО «Амирост», которое реализует импортозамещающий проект.

По завершении первого этапа строительства мощность переработки зерна на предприятии составит 1250 тонн в сутки. Затем – в 2028-2029 годах – вырастет до 3500 тонн.

Уточняется, что окончательная стоимость реализации проекта и ассортимент выпускаемых продуктов находятся в стадии разработки. При этом уже сейчас известно, что продукцию планируется поставлять как на внутренний, так и на внешние рынки.

gxpnews