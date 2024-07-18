Росздравнадзор проверит данные о нехватке лекарств в подмосковной больнице

Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области начал проверку появившейся в публичном пространстве информации о нехватке лекарств, в частности анальгетиков и йода, в Люберецкой областной больнице. Такие данные содержатся в обращении депутата Госдумы Михаила Делягина, которое он направил главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко.

Депутат опубликовал это обращение в своем телеграм-канале. Он сослался на «общественников», которые узнали о проблемах в медучреждении. «Для справки: Люберцы – это ближайшее Подмосковье. В город протянуто целых две ветки метро. Поэтому, если Мурашко захочет лично проверить указанное учреждение, то даже в пробках на МКАД стоять не придется», – отметил депутат.

Он также написал, что предлагает ознакомиться с ситуацией и в других медучреждениях, подведомственных Минздраву. И заметил, что в Люберецкой областной больнице в том числе проходят лечение раненые участники СВО. «Если прямо рядом со столицей ситуация такова, как описывают граждане, то боюсь предположить, что же происходит в госпиталях простых областных центров», – заключил Делягин.

gxpnews