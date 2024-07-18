AstraZeneca завершила сделку по покупке Amolyt Pharma за $1,05 млрд

Британско-шведская AstraZeneca завершила сделку по приобретению Amolyt Pharma за $1,05 млрд, специализирующейся на лечении редких эндокринных заболеваний. Это позволит усилить подразделение редких заболеваний AstraZeneca – Alexion.

Сделка была анонсирована в марте 2024 года. Основной интерес компании-покупателя – терапевтический пептид энебопаратид (AZP-3601) для лечения гипопаратиреоза. Разработка находится на поздней стадии клинических исследований.

Гипопаратиреоз – это редкое заболевание, характеризующееся дефицитом паратиреоидного гормона, что приводит к низкому уровню кальция и повышенному уровню фосфора в крови. Клинические проявления этого состояния затрагивают ткани и системы органов, в частности почки и кости.

По словам генерального директора Alexion Марка Дюнуайе, результаты третьей фазы клинических испытаний ожидаются в следующем году, и есть потенциал для того, чтобы препарат стал блокбастером или принес более $1 млрд годовых продаж.

gxpnews