Умные часы и умные браслеты будут контролировать действия лекарств в клинических исследованниях

Британские медики приспособили умные часы и умные браслеты для ведения долгосрочных наблюдений за действием лекарств от аритмии на организм участников клинических испытаний. Замеры при помощи этих устройств подтвердили схожий уровень эффективности и безопасности двух популярных препаратов от аритмии, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службуа Бирмингемского университета.

“Частота развития аритмии и сердечной недостаточности предположительно удвоится в мире в ближайшие несколько десятилетий, что вызовет массу проблем для пациентов, а также сильно повысит расходы на здравоохранение. Проведенный нами эксперимент показывает, что системы искусственного интеллекта и носимая электроника смогут улучшить качество заботы за здоровьем пациентов”, – заявил профессор Бирмингемского университета Дипак Котеча, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Исследователи пришли к такому выводу в рамках клинических испытаний RATE-AF, нацеленных на изучение долгосрочных последствий приема двух популярных лекарств от мерцательной аритмии, дигоксина и одного из типов бета-блокаторов. И те, и другие препараты способны улучшать самочувствие и работу сердечно-сосудистой системы пациентов с аритмией, однако пока отсутствуют сведения о том, насколько различается эффективность их действия выраженность побочных эффектов.

Для получения подобных сведений необходимы долгосрочные наблюдения за переменами в работе сердца, которые достаточно тяжело и дорого получать в лабораторных условиях. Для получения этих сведений исследователи раздали 50 пожилым участникам RATE-AF специальные браслеты, которые отслеживали их сердечные ритмы и периодически передавали данные медикам через смартфоны добровольцев.

В общей сложности, исследователи вели наблюдения за работой сердца участников RATE-AF на протяжении 20 недель, что позволило им всесторонне изучить то, как бета-блокаторы и дигоксин влияли на сердечные ритмы. Для получения подобных сведений эксперты разработали специализированную систему ИИ, которая сравнивала собранные браслетами данные и отслеживала все случаи появления сбоев сердечного ритма.

Проведенные при помощи этой нейросети расчеты показали, что оба типа лекарств влияли на сердечный ритм одинаковым образом в состоянии покоя и при длительных физических нагрузках, что позволяет равноценно использовать их в клинической практике. Таким же образом можно измерить эффективность многих других лекарств от болезней сердечно-сосудистой системы, что позволит подбирать самый эффективный вариант терапии для пациентов с разными сбоями в работе сердца, подытожили исследователи.

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