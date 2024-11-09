Минпромторг опроверг информацию о прекращении ЛП для беременных

Минпромторг заявил, что не получал официальных уведомлений о приостановке производства или поставок препаратов на основе антирезусного иммуноглобулина в Россию. По данным госреестра лекарственных средств Минздрава РФ, на территории страны действует семь регистрационных удостоверений на лекарственные препараты на основе антирезусного иммуноглобулина, держателями которых являются шесть предприятий.

«В адрес Минпромторга России информация о планируемом приостановлении или прекращении производства/поставок лекарственных препаратов, соответствующих МНН иммуноглобулин человека антирезус Rho[D], и других специфических иммуноглобулинов в установленном порядке не поступала», — говорится в сообщении.

Ранее газета «Коммерсантъ» опубликовала материал о дефиците антирезусного иммуноглобулина в женских консультациях, роддомах, стационарах и аптеках в нескольких российских регионах. Такая проблема актуальна, в частности, для Пензенской области, однако местный Минздрав не подтвердил эту информацию и отчитался, что запасы лекарства находятся в пределах месячной потребности. Тем не менее после публикации статьи появилось сообщение о его возможной будущей нехватке в Карелии.

Также «Известия» сообщили, что из аптек более 80 регионов РФ пропал иммуноглобулин для беременных с отрицательным резус-фактором как российского, так и зарубежного производства. По данным газеты, в этом году на российский рынок было выведено на 58% меньше препаратов с антирезусным иммуноглобулином, нежели в прошлом. Эксперты связали уменьшение поставок с ростом стоимости лекарства.

По данным госреестра лекарственных средств Минздрава России, на территории страны действует семь регистрационных удостоверений на лекарственные препараты на основе антирезусного иммуноглобулина, держателями которых являются шесть предприятий, одно из которых имеет технологическую возможность производства в РФ по полному циклу. В частности, российский производитель «Ивановская областная станция переливания крови» запустил производство антирезусного иммуноглобулина, выпуск препарата в гражданский оборот планируется во втором квартале 2025 года, отметили в Минпромторге.

gxpnews