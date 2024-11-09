Герофарм начнет производство инсулина в Венесуэле в 2025 году

В 2025 году завод Espromed Bio в Венесуэле запустит производство инсулина по российской технологии компании Герофарм. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко дал старт финальному этапу подготовки завода, сообщает пресс-служба компании. Совокупные инвестиции в технологическую модернизацию предприятия составят 5.5 млн евро, еще более 16 млн евро будут направлены на финансирование операционной деятельности венесуэльского предприятия.

Сейчас на заводе завершена модернизация производственных мощностей, планируются комплексные испытания, а уже в 2026 году ожидается регистрация первых инсулиновых препаратов, которые станут доступны венесуэльским пациентам. При этом Герофарм продолжит поставлять в страну субстанцию, которую производит на собственном заводе в Санкт-Петербурге, а также аналоги инсулина в картриджах.

На международном форуме «Биопром 2024» генеральный директор компании Петр Родионов сообщал, что «Герофарм» рассматривает возможность строительства завода по производству инъекционных препаратов за рубежом.

gxpnews