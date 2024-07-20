Выручка J&J выросла на 4% во II квартале благодаря инновационным лекарствам

Ключевые направления компании:

продажи инновационных лекарств достигли 14,5 млрд долл., увеличившись на 6,5% по сравнению со II кварталом 2023 года;

рост выручки с коммерческой реализации препаратов «Дарзалекс» (даратумумаб, для лечения множественной миеломы), «Эрлеада» (апалутамид, рак предстательной железы), иммунологических препаратов «Тремфея» (гуселькумаб, бляшечный псориаз и псориатический артрит) и «Стелара» (устекинумаб, бляшечный псориаз, псориатический артрит, болезни Крона и язвенный колит);

выручка подразделения медицинских технологий составила 8 млрд долл., показав рост на 2,2%.

Во второй половине 2024 года J&J ожидает увеличения показателей продаж благодаря регистрации в марте Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктом и медикаментов США (FDA) препарата Rybrevant (amivantamab) в комбинации с lazertinib при раке легких. Также производитель подал заявку в июне этого года на расширение показаний «Тремфеи» при болезни Крона. Компания прогнозирует рост доходов на 3% в 2025 году и на 5—7% ежегодно до 2030 года.

Ранее администрация президента США Джо Байдена приняла «Закон о снижении инфляции», в рамках которого были начаты переговоры о ценах на десять основных препаратов. В 2024 году J&J должна получить окончательное решение от госпрограммы медицинского страхования в США Medicare по согласованным с властями ценам на ее три лекарственных средства: «Имбрувика» (ибрутиниб, различные виды рака крови), «Стелара» и «Ксарелто» (ривароксабан, профилактика инсульта, тромбоза, тромбоэмболии).

Фармацевтические компании, в том числе J&J, пытались оспорить законность этих переговоров в суде, но пока безуспешно. Производители опасаются, что это может негативно повлиять на их прибыль и сказаться на инвестициях в разработку новых лекарств.

Фото: jnj.co.uk

Владимир Заболотских

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