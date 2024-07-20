FDA рассмотрит клеточную терапию от болезни Альцгеймера в ускоренном порядке

FDA приняло решение на основе данных IIa фазы исследования CLEAR MIND. У пациентов не было выявлено аномалий визуализации головного мозга на МРТ, ассоциированных с отложением амилоида (ARIA), в результате приема препарата.

Также лекарственное средство продемонстрировало статистически значимое улучшение по Монреальской шкале оценки когнитивных функций (MoCA, тест на выявление умеренных нарушений функций головного мозга) по сравнению с плацебо. Результаты теста у участников после приема повышенной дозы Lomecel-B увеличились на 2,75 балла (всего их 30), меньшей дозы – на 2 балла.

Кроме того, Lomecel-B показал нейропротекторное действие при высокой дозировке – терапия снизила потерю общего объема мозга на 49% по сравнению с плацебо. Из данных исследования также следует, что в группе, получавшей меньшую дозу Lomecel-B, наблюдалось статистически значимое снижение потери объема левого гиппокампа на 84% по сравнению с плацебо.

В этом месяце FDA одобрило препарат Kisunla (donanemab-azbt) компании Eli Lilly для лечения ранней стадии болезни Альцгеймера, который способен замедлить снижение когнитивных функций на 22% по сравнению с плацебо. Годовой курс терапии Kisunla будет стоить 32 тыс. долл., а его применение может быть прекращено после завершения лечения.

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