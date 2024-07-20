После введения маркировки кратно выросло число легальных производителей и импортеров БАД

Число легальных производителей БАД после введения маркировки выросло на 86%. Количество легальных импортеров выросло в семь раз.

Количество легальных производителей биоактивных добавок (БАД) увеличилось на 86% после введения маркировки. Как сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), об этом рассказала замминистра промышленности и торговли Екатерина Приезжева во время выездного совещания в Алтайском крае.

По ее словам, ранее по числу выданных свидетельств о госрегистрации насчитывалось около 800 отечественных производителей БАД, однако уже сейчас регистрацию в «Честном знаке» прошло на 86% больше компаний. Их общее количество достигло около 1,5 тыс.