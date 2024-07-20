Novartis увеличила продажи на 11% во II квартале

Швейцарская фармкомпания Novartis отчиталась о росте чистых продаж на 11%, до 12,5 млрд долл. во II квартале 2024 года. Рост выручки обусловлен возросшими показателями продаж ключевых препаратов, в их числе — Entresto, Kesimpta, «Козэнтикс», Kisqali и Leqvio.

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis сообщила о росте чистых продаж на 11%, до 12,5 млрд долл. во II квартале 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в финансовом отчете производителя лекарств.

Операционная прибыль Novartis показала рост на 19%, до 5 млрд долл. Компания также отчиталась о рентабельности в 39,6%, что почти на 3 процентных пункта выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Увеличение выручки во II квартале произошло благодаря следующим препаратам:

Entresto (сакубитрил) — предназначен для лечения хронической сердечной недостаточности, продажи выросли на 28% по сравнению с тем же периодом 2023 года;

Kesimpta (офатумумаб) — от рецидивирующих форм рассеянного склероза, +65%;

«Козэнтикс» (секукинумаб) — от умеренной и тяжелой формы бляшечного псориаза, псориатического артрита и анкилозирующего спондилита, +22%;

Kisqali (рибоциклиб) — от HR-положительного, HER2-отрицательного распространенного или метастатического рака молочной железы, +50%;

Leqvio (инклисиран) — от первичной гиперхолестеринемии или смешанной дислипидемии, +134%;

Pluvicto (lutetium (177Lu) vipivotide tetraxetan) — от метастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы, +44%.

Также Novartis удалось достичь несколько хороших результатов в прошедшем квартале:

Fabhalta (iptacopan) получил одобрение в Европейском союзе, Японии и Китае при пароксизмальной ночной гемоглобинурии. Препарат стал первым одобренным для данного показания пероральным ингибитором фактора B системы комплемента;

получил одобрение в Европейском союзе, Японии и Китае при пароксизмальной ночной гемоглобинурии. Препарат стал первым одобренным для данного показания пероральным ингибитором фактора B системы комплемента; Lutathera (lutetium ( 177 Lu) oxodotreotide) получил одобрение в США при гастроэнтеропанкреатических нейроэндокринных опухолях;

Lu) oxodotreotide) получил одобрение в США при гастроэнтеропанкреатических нейроэндокринных опухолях; компания подала заявку на регистрацию Scemblix (asciminib), предназначенного для лечения хронического миелоидного лейкоза в качестве первой линии терапии, и atrasentan при IgA-нефропатии;

также представлены обновленные данные III фазы исследования NATALEE, демонстрирующие снижение риска рецидива рака у пациентов, принимавших Kisqali, на 28%.

Фото: novartis.com

Владимир Заболотских

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