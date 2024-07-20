J&J прекратила продолжавшуюся 20 лет разработку препарата от эпилепсии Novartis увеличила продажи на 11% во II квартале » Профессиональные ассоциации попросили повышать цены из-за дефектуры на два года Несколько фармацевтических объединений обратились в ФАС с предложением внести правки в особенности регулирования цен на лекарства при риске дефектуры. В частности, по их мнению, целесообразно увеличить срок действия повышенной стоимости до двух лет. Ассоциация российских фармпроизводителей, Ассоциация международных фармпроизводителей и Союз профессиональных фармацевтических объединений разработали изменения особенностей регулирования цен на лекарства при риске дефектуры, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 1771 от 31.10.2020. Письмо с предложениями они направили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Первым об этом сообщил РБК, «ФВ» также ознакомился с письмом. Во-первых, фармассоциации считают, что повышенная из-за дефектуры цена должна действовать не один год, как сейчас, а два года, так как это позволит «избежать избыточных процедур по перерегистрации цен и повторного возникновения рисков дефектуры лекарственных препаратов». Во-вторых, они предлагают не учитывать в экономическом анализе минимальные цены на лекарства других производителей, если их доля ввода в гражданский оборот составляет менее 10%. «Это увеличит возможности по предотвращению рисков дефектуры для производителей, которые готовы покрыть потребность системы здравоохранения полностью или значимую ее часть», — полагают авторы письма. Также, по их мнению, следует начинать повторный экономический анализ не ранее, чем за 60 дней до истечения срока приказа. В-третьих, ассоциации обратили внимание на норму о необоснованном невыполнении заявителем планируемого объема ввода лекарственного препарата в гражданский оборот. С 1 сентября 2024 года вступят в силу поправки, согласно которым ФАС сможет отменить действие повышенной цены, если производитель не ввел в гражданский оборот заявленный объем препарата в течение 12 месяцев после перерегистрации стоимости. Фармпроизводители просят дополнить норму индексом в 30%. Кроме того, представляющие интересы производителей ассоциации предлагают внести изменения в правила регистрации и перерегистрации цен ЖНВЛП. Например, при перерегистрации стоимости иностранного препарата надо учитывать курс валют не за один день, а средний за три месяца. Еще одно предложение — перерегистрировать все иностранные препараты стоимостью до 100 руб. с учетом фактической инфляции за предыдущий год и прогнозируемого уровня инфляции на следующий год. Также при регистрации цен с учетом референтных не надо учитывать минимальную цену в референтной стране, которая отличается от второй минимальной цены на 30% и более. Наконец, в случае снижения цены необходимо установить переходный период сроком на три месяца.

Фото: 123rf.com Елена Калиновская

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