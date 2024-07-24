В Госдуме не приняли инициативу Алтайского заксобрания о передвижных аптечных пунктах

Комитет Госдумы по охране здоровья, как и просили депутаты после первого чтения, внес корректировки в законопроект, по которому участковым больницам предлагается разрешить продажу лекарств в селах, и установил дату начала действия нового порядка – 1 сентября 2024 года. Предложенную Алтайским краевым заксобранием поправку – введение в правовое поле передвижных комплексов медорганизаций, имеющих лицензию на фармдеятельность, – профильный комитет рекомендовал отклонить, подчеркнув необходимость доработки такой инициативы.
В пресс-службе комитета пояснили: «Вопрос лекарственного обеспечения жителей сельской и отдаленных местностей крайне важен. Сейчас намечаются дополнительные решения в этом направлении. Одно из них – разработка совместно с Минздравом России законопроекта по передвижным аптечным пунктам. В этом контексте инициатива Алтайского краевого заксобрания о передвижных комплексах медорганизаций требует глубокой и детальной проработки».
Группа сенаторов Совета Федерации и депутатов Госдумы, среди которых – глава Комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев и его первый заместитель Леонид Огуль, разработали и внесли на рассмотрение законопроект, позволяющий участковым больницам заниматься коммерческой реализацией препаратов, в сентябре 2023 года. Норму планируется закрепить посредством исключения из 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и 323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» списка уполномоченных на реализацию лекарств подразделений медорганизаций в сельских населенных пунктах.
Сейчас продажей лекарств на таких территориях при наличии лицензии на фармдеятельность могут заниматься амбулаторные пункты, ФАПы, центры общей врачебной (семейной) практики. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что участковые больницы располагают большими мощностями, нежели амбулатории и ФАПы, поэтому там легче организовать пункты хранения лекарств с соблюдением фармацевтического порядка, выделить и обучить медперсонал, а также обеспечить соблюдение маркировки лекарств.
Сельские участковые больницы в случае принятия законопроекта смогут заниматься реализацией препаратов, если у медработника будет иметься фармацевтическое образование и сертификат специалиста или если он получит дополнительное профессиональное образование в области розничной торговли препаратами.
Источник: Система обеспечения законодательной деятельности
Фото: Милана Бородина/Vademecum