В Госдуме не приняли инициативу Алтайского заксобрания о передвижных аптечных пунктах

В пресс-службе комитета пояснили: «Вопрос лекарственного обеспечения жителей сельской и отдаленных местностей крайне важен. Сейчас намечаются дополнительные решения в этом направлении. Одно из них – разработка совместно с Минздравом России законопроекта по передвижным аптечным пунктам. В этом контексте инициатива Алтайского краевого заксобрания о передвижных комплексах медорганизаций требует глубокой и детальной проработки».

Группа сенаторов Совета Федерации и депутатов Госдумы, среди которых – глава Комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев и его первый заместитель Леонид Огуль, разработали и внесли на рассмотрение законопроект, позволяющий участковым больницам заниматься коммерческой реализацией препаратов, в сентябре 2023 года. Норму планируется закрепить посредством исключения из 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и 323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» списка уполномоченных на реализацию лекарств подразделений медорганизаций в сельских населенных пунктах.

Сейчас продажей лекарств на таких территориях при наличии лицензии на фармдеятельность могут заниматься амбулаторные пункты, ФАПы, центры общей врачебной (семейной) практики. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что участковые больницы располагают большими мощностями, нежели амбулатории и ФАПы, поэтому там легче организовать пункты хранения лекарств с соблюдением фармацевтического порядка, выделить и обучить медперсонал, а также обеспечить соблюдение маркировки лекарств.

Сельские участковые больницы в случае принятия законопроекта смогут заниматься реализацией препаратов, если у медработника будет иметься фармацевтическое образование и сертификат специалиста или если он получит дополнительное профессиональное образование в области розничной торговли препаратами.