Суд изменил меру пресечения экс-главе Минздрава Удмуртии

В ходе принятия решения суд заслушал мнения участников процесса, исследовал представленные материалы, а также учел обстоятельства и тяжесть инкриминируемого преступления. Якимова и ее адвокат не возражали против удовлетворения ходатайства следователя.

По версии следствия, экс-глава ведомства с августа 2022-го по сентябрь 2023 года якобы помогла заключить более 2,3 тысячи госконтрактов на сумму более 1 млрд рублей с подконтрольными ее знакомым организациями. Другие детали дела не раскрываются.

Уголовное дело в отношении Наталии Якимовой возбудили в декабре 2023 года, тогда же ее отправили под домашний арест. Сторона защиты бывшего министра неоднократно пыталась обжаловать решение, но суд вставал на сторону гособвинения.

Наталия Якимова возглавила Минздрав Удмуртии в феврале 2022 года. Сначала она руководила ведомством в должности замминистра здравоохранения, а затем стала и. о. министра. Экс-чиновница оставила пост по собственному желанию в сентябре 2023 года. Тогда она перешла на должность директора Республиканского медицинского колледжа.