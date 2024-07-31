В Иркутской области возбудили дело из-за закупки препарата на 124 млн рублей

Прокуратура Иркутской области совместно с УФСБ России по региону провела проверку исполнения законодательства при обеспечении граждан региона лекарствами. В результате установлено, что одним из медучреждений области за счет средств ОМС по государственным контрактам закуплено более 6000 упаковок препарата, большая часть из которых была выдана с нарушением императивных требований законодательства о здравоохранении, а 523 из-за халатного отношения должностных лиц медучреждения к своим обязанностям утеряны.

Указанные действия повлекли причинение ущерба бюджету на сумму 124 млн рублей. По этому факту возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры. О подозреваемых и мере их пресечения в публикации ведомства не говорится, как и о том, о каком препарате идет речь. Как выяснил ТАСС, одним из нарушений стала выдача лекарства лицам, которые не проходили лечение в стационаре либо лечились в дневном стационаре.

Ранее было возбуждено уголовное дело против должностных лиц Министерства здравоохранения Иркутской области, которые подозреваются в необоснованной закупке лекарств для онкобольных. По версии следствия, в октябре 2019 года они закупили 450 тысяч упаковок препарата на сумму более 35 млн рублей, что почти в три раза превысило необходимую для региона потребность.

gxpnews