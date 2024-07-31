Доля отечественных вакцин для животных достигла исторического максимума

RNC Pharma представила аналитику рынка ветеринарных вакцин в первом полугодии 2024 года. Доля отечественных препаратов за это время достигла абсолютного исторического максимума на уровне 76% — 15,6 млрд доз. С января по июнь лидерами с точки зрения количества полученных РУ стали ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ВНИИЗЖ) и «Ветбиохим».

Общий объем рынка ветеринарных вакцин в России (включая поставки иностранных препаратов) в первом полугодии достиг 20,5 млрд доз, сообщили аналитики RNC Pharma. Из них отечественного производства — 15,6 млрд доз. Это почти на 80% больше, чем в первые шесть месяцев 2023 года, когда объем выпуска российских препаратов составлял 8,7 млрд доз. Общий рынок ветеринарных вакцин, с учетом иностранной продукции, в I—II кварталах 2023 года достигал 19,5 млрд доз — на 5,3% меньше, чем за первое полугодие текущего года.

По данным Россельхознадзора, в I—II кварталах 2024 года в Россию было ввезено 4,9 млрд доз средств вакцинопрофилактики — это около 24% всего рынка данной категории препаратов. Доля отечественной продукции на рынке ветвакцин превысила в первом полугодии 76%. Вплоть до 2022 года на рынке преобладали иностранные вакцины: на них приходилось порядка 60% натурального объема. В 2023 году доля отечественной продукции превысила половину (53,5%) всего рынка вакцин.

Начиная с 2018 года минимальные объемы потребления российских вакцин были зафиксированы в 2019 году (13,1 млрд доз), суммарная доля отечественных препаратов для вакцинопрофилактики на рынке тогда составляла 32,2%.

По данным Росстата, в июне текущего года в России было произведено 2,7 млрд доз — это на 62% больше, чем в июне прошлого года. Наибольший объем производства отечественных ветвакцин приходился на май: почти 3,4 млрд доз. По сравнению с маем 2023 года производство выросло в 2,6 раза. Минимальное количество ветеринарных вакцин в 2024 году было произведено в январе: всего 1,8 млрд доз, однако даже этот показатель превышает прошлогодний на 76% (в январе прошлого года рынок получил около 1 млрд доз).

Наибольшее количество ветеринарных вакцин в первом полугодии, по данным аналитиков, произведено в Северо-Западном федеральном округе: 8,7 млрд доз вакцин, это 56% от общероссийского объема. В аналогичный период прошлого года на регион приходилось более 73,8%. В Центральном округе в первые шесть месяцев 2024 года было изготовлено 6,7 млрд доз ветвакцин — это 43% от всего объема. Роль остальных регионов скромна. Например, на Северо-Кавказский ФО приходится 0,9% объема, а на Приволжский — 0,2%.

По официальным данным Государственного реестра лекарственных средств для ветеринарного применения, которые приводят аналитики, в первом полугодии 2024 года регистрационные удостоверения (РУ) получили 40 новых препаратов для вакцинопрофилактики. В аналогичный период прошлого года РУ получили 69 позиций. При этом более 62% новых удостоверений принадлежат отечественным компаниям.

В первом полугодии 2024 года среди одобренных в России вакцин лидируют препараты для птиц: более 65% от всего объема зарегистрированных вакцин. Чаще всего РУ получали препараты для профилактики ньюкаслской болезни и против инфекционной бурсальной болезни. С января по июнь лидерами с точки зрения количества регистраций стали ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ВНИИЗЖ) и «Ветбиохим»: в реестре зафиксировано 14 новых позиций от этих компаний.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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