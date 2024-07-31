FDA одобрило китайский препарат для лечения шизофрении Проект о мобильных аптеках рассмотрят в Госдуме в осеннюю сессию » В Москве раскрыли картельный сговор на рынке медизделий на 642 млн рублей Московское УФАС раскрыло картельный сговор на рынке медизделий на сумму более 642 млн руб. Признаки нарушений обнаружили на 253 закупках, проводимых пятью компаниями. Управление федеральной антимонопольной службы по Москве сообщило о картельном сговоре на рынке медицинских изделий на сумму более 642 млн руб. Заказчиками продукции выступали федеральные научные медицинские центры, учреждения здравоохранения города Москвы, Московской и Самарской областей. Нарушителями антимонопольного законодательства признали ООО «ТК Агатмед», ООО «Лайфмедика», ООО «Медицина-Плюс», ООО «Асмед» и ООО «Медицина и Торговля». Антимонопольная служба обнаружила признаки нарушений при проведении этими компаниями 253 закупок. Материалы антимонопольного дела уже передали в правоохранительные органы, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела. Нарушителям грозят оборотные штрафы по административным статьям.

Фото: 123rf.com Дина Коблова

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