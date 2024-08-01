Правительство намерено создать подпрограмму по производству отечественных ветпрепаратов Минздрав разъяснил порядок назначения льготных препаратов в случае наличия показаний » GSK увеличила выручку во II квартале благодаря скачку продаж ряда препаратов GSK увеличила выручку на 13%, до 7,9 млрд фунтов во II квартале 2024 года, но операционная прибыль снизилась на 22%, до 1,6 млрд фунтов. Компания повысила прогнозы на 2024 год и отметила сильный рост продаж ключевых препаратов, среди них — «Трелиджи», «Довато» и противоопухолевые лекарства. GlaxoSmithKline (GSK) увеличила выручку на 13% во II квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в опубликованном финансовом отчете британской фармацевтической компании. Доходы производителя выросли до 7,9 млрд фунтов стерлингов (около 10 млрд долл.) в прошедшем квартале. Однако операционная прибыль снизилась на 22% до 1,6 млрд фунтов (около 2 млрд долл.) в результате проведенной переоценки грядущих расходов (выплаты по судебным искам, роялти и прочие издержки). Скорректированная прибыль без учета обязательств компании показала рост на 18%, до 2,5 млрд фунтов (около 3,2 млрд долл.). Компания также повысила финансовые прогнозы на 2024 год. Теперь она ожидает роста выручки на 7—9% (ранее 5—7%), роста скорректированной операционной прибыли на 11—13% (ранее 9—11%) и роста скорректированной прибыли на акцию на 10—12% (ранее 8—10%). Лекарственные средства GSK, принесшие наибольшую выручку во II квартале: «Трелиджи» (флутиказона фуроат/умеклидиния бромид/вилантерол) от хронической обструктивной болезни легких и астмы: рост на 41% до 842 млн фунтов (1,07 млрд долл.);

«Шингрикс» (вакцина для профилактики опоясывающего лишая): падение продаж на 4% до 832 млн фунтов (1,06 млрд долл.);

«Довато» (долутегравир/ламивудин): продажи взлетели на 30% до 551 млн фунтов (700 млн долл.);

«Нукала» (меполизумаб) от тяжелой формы эозинофильной астмы: принес 482 млн фунтов (612 млн долл.), продемонстрировав рост +17%;

«Бенлиста» (белимумаб): заработал для компании 418 млн фунтов (536 млн долл.), что на 20% больше, чем во II квартале 2023 года. Самая резкая динамика по препаратам GSK во II квартале 2024 года по сравнению с прошлым годом: обобщенные показатели препаратов от раковых заболеваний: рост более чем на 100% до 356 млн фунтов (452 млн долл.);

Cabenuva (каботегравир/рилпивирин) для профилактики ВИЧ: показал рост на 42% до 245 млн фунтов (311 млн долл.);

Apretude (каботегравир) для профилактики ВИЧ: скачок продаж более чем в два раза до 72 млн фунтов (91 млн долл.);

«Зеюла» (нирапариб) для лечения рака яичников: выручка в размере 165 млн фунтов (210 млн долл.) с ростом на 44%;

Jemperli (dostarlimab) от различных видов рака: стремительное увеличение объема продаж в более чем два раза до 108 млн фунтов (137 млн долл.);

Fluarix/FluLaval (вакцины от гриппа): снижение продаж на 65% до 7 млн фунтов (9 млн долл.). Кроме того, в отчете упоминается, что в июне этого года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило вакцину Arexvy от респираторно-синцитиального вируса для взрослых пациентов в возрасте от 50 до 59 лет, относящихся к группе риска. Месяц спустя Комитет по лекарственным препаратам для человека (CHMP) Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) рекомендовал расширить показания для Arexvy, одобрив ее применение среди взрослых от 50 до 59 лет из группы риска. GSK также напомнила, что во II квартале были опубликованы положительные результаты III фазы исследований препарата depemokimab при тяжелой астме. Также появились данные клинического испытания PASO DOBLE, сравнивающего антиретровирусные препараты «Довато», который принадлежит GSK и ее партнеру ViiV Healthcare, и «Биктарви» компании Gilead, — оба лекарства продемонстрировали одинаковую эффективность. Ранее «ФВ» писал, что GSK и CureVac реструктурировали свое сотрудничество в области мРНК-вакцин. GSK получила полные права на разработку вакцин против гриппа и COVID-19, а CureVac — авансовый платеж в 400 млн евро и потенциально до 1,05 млрд евро в виде поэтапных платежей.

Фото: gsk.com Владимир Заболотских

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