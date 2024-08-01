Boehringer расширит портфель онкопрепаратов благодаря покупке компании Nerio

Boehringer Ingelheim сообщила о покупке биотехнологической фирмы Nerio Therapeutics за 1,3 млрд долл. Сделка позволит немецкой фармкомпании получить права на перспективные препараты, находящиеся на доклинической стадии разработки.

Boehringer Ingelheim объявила о приобретении биотехнологической фирмы Nerio Therapeutics за 1,3 млрд долл. Согласно условиям сделки, немецкая компания получит полный контроль над Nerio и ее портфелем разрабатываемых препаратов. Среди них — малые молекулы, ингибирующие тирозиновые фосфатазы PTPN1 и PTPN2.

Блокирование этих ферментов усиливает сигнальные пути интерферонов (белков, которые вырабатываются в ответ на вторжение вирусов и других патогенов) в раковых клетках. Это позволяет:

улучшить противораковый иммунный ответ. Интерфероны (в частности, IFN-γ) активируют экспрессию генов, которые помогают сделать опухолевые клетки более «видимыми» для иммунной системы. Усиленная сигнализация интерферонов приводит к повышенной продукции хемокинов, таких как CXCL9 и CXCL10. Они привлекают защитные Т-клетки, уничтожающие раковые клетки, в место опухоли; подавить размножение опухолевых клеток, поскольку интерфероны могут вызывать остановку клеточного цикла, апоптоз и другие формы гибели раковых клеток; повысить чувствительность опухолей к иммунотерапии, а точнее, увеличить экспрессию белка PD-L1 на поверхности опухолевых клеток, что делает их более чувствительными к анти-PD-1/PD-L1-терапиям, широко используемым в медицине. Есть также сведения об улучшении восприимчивости опухолевых клеток к химиотерапии и лучевой терапии благодаря интерферонам; преодолеть ускользание рака от иммунного ответа. Многие виды опухолевых клеток учатся блокировать действие интерферонов. Усиление их сигнальных путей может помочь преодолеть сопротивление.