В России перестали выпускать и поставлять антибиотик из минимального ассортимента

Из аптек пропал амоксициллин в форме порошка. Как выяснил «ФВ», производить и поставлять препарат в этой лекарственной форме в Россию больше не планируют. Монопрепарат находится в минимальном Перечне ЖНВЛП, что может создать трудности для аптек.

Антибиотик под торговым наименованием «Амосин» (МНН амоксициллин) фармкомпании ООО «Полло» в порошке для приготовления суспензий для приема внутрь больше не будет производиться и поставляться на рынок. Об этом говорится в письме от 9 января 2024 года за подписью замгендиректора компании Викария С., которое «ФВ» обнаружил в профильных чатах фармспециалистов.

«Сообщаем, что лекарственный препарат «Амосин» порошок для приготовления суспензии для приема внутрь дозировок 125, 250, 500 мг № 10 в настоящее время не производится. Планов на его производство нет», — говорится в письме.

«Полло» является держателем регистрационного досье препарата, а контрактной площадкой, где выпускался антибиотик, был курганский завод ОАО «Синтез», который входит в «Биннофарм Групп». «Амосин» в форме порошка для приготовления суспензии зарегистрирован в 2007 году.

В «Полло» подтвердили «ФВ», что прекратили производство антибиотика под указанным брендом. «Завод расторг договор производства», — сказали там.

В ГРЛС указан еще один производитель этого монопрепарата в данной форме — Sandoz.

«Препарат «Оспамокс» (МНН амоксициллин) в форме порошка для приготовления суспензии для приема внутрь (РУ ЛС-002012) не поставляется в Российскую Федерацию. Уведомление о прекращении поставок препарата направлялось в установленном порядке в Росздравнадзор в 2019 году. На данный момент возобновление поставок не запланировано. От аптек запросов не поступало», — сообщили «ФВ» в компании Sandoz.

«ФВ» направил запросы также в «Биннофарм Групп», Росздравнадзор и Минздрав.

Исполнительный директор Нацфармпалаты Елена Неволина рассказала «ФВ», что теперь «Аптечная гильдия» подаст запрос на исключение препарата из ЖНВЛП, затем его должны рассмотреть на комиссии и при принятии положительного решения в следующем распоряжении правительства исключить из минимального ассортимента Перечня ЖНВЛП.

В Ассоциации «Аптечная гильдия» заявили «ФВ», что в 2022 году направляли заявки в комиссию Минздрава по формированию перечней лекарств на исключение МНН амоксициллин (порошок для приготовления суспензии для приема внутрь) из минимального ассортимента.

«В 2023 году ЛП прошел документальную экспертизу и был включен в перечень предложений на комиссию. ЛП до сих пор не рассматривался комиссией. В 2023 году было только одно заседание комиссии. В феврале следующего года тоже не рассматривали, и было тоже только одно заседание — 08.02.2024», — сказали в ассоциации.

В Минздраве не говорят, когда будет рассмотрение, подчеркнули в «Аптечной гильдии».

Ранее прокуратура штрафовала аптеки за отсутствие в ассортименте одной из жидких форм парацетамола. Проверяющие требовали наличия двух видов суспензий — для взрослых и детей. Производство парацетамола для взрослых было приостановлено на длительный срок, поэтому аптеки физически не могли закупить лекарство. «Аптечная гильдия» обращалась в Минздрав с просьбой считать наличие хотя бы одной из форм препарата обеспечением минимального ассортимента.

Но с похожим предложением обращались и ранее: аптеки попали под штрафы за отсутствие в минимальном ассортименте капель для глаз пилокарпин, которых не было в наличии ни у дистрибьюторов, ни у производителей. Обращение было услышано, и препарат временно исключали из минимального ассортимента.

Фото: 123rf.com

Екатерина Ракитина

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