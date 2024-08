FibroGen уволит 75% персонала после провала КИ третьей фазы ведущей терапии рака FDA рассмотрит заявку Vertex на неопиоидный обезболивающий препарат сузетригин » Будущее рынка космецевтики Практически каждый из нас сталкивался с покупкой косметических средств, обладающих лечебно-профилактическими свойствами. Эту группу продуктов обозначают термином «космецевтика». По данным исследования Fortune Business Insights, глобальный рынок космецевтики по итогам 2023 года оценивался в $63,5 млрд, а к 2032 году может достигнуть $138 млрд. Стабильный рост во многом обусловлен неготовностью потребителей экономить на красоте и уходе за собой. Эксперты отмечают значительный рост потребления натуральной косметики во всем мире, прежде всего солнцезащитных средств и функциональной косметики с высоким содержанием активных веществ, позволяющей решать конкретные проблемы с кожей. Позитивная динамика и стабильный рост рынка привлекают огромное количество инвестиций в BeautyTech (стартапы в сфере космецевтики). Только за шесть месяцев 2023 года было привлечено более $540 млн инвестиций, причем 64% сделок приходится на ранние стадии (pre-seed и seed), что свидетельствует об уверенности инвесторов в прибыльности финансируемых проектов. Как все начиналось О необходимости создания функциональной косметики первым в 1961 году высказался ученый Реймонд Рид в ответной речи по случаю получения им медали Общества косметических химиков США. Именно он обосновал необходимость появления новой продукции, которая была бы «детищем науки», объясняя, что комбинация из двух слов «фармацевтика» и «косметика» наиболее точно обозначает косметическую продукцию, не являющуюся лекарственным средством, но, тем не менее, основанную на научных фармацевтических разработках. Провозглашенная Ридом концепция космецевтики развития не получила, и термин был забыт на долгие 20 лет. В 1984 году во время научной конференции того же Общества косметических химиков профессор дерматологии из Пенсильванского университета Альберт Монтгомери Клигман вновь заговорил о термине «космецевтика». В это время в Америке появилась мода на загар. О том, что избыток ультрафиолетового излучения является канцерогенным для человека, никто не думал. Люди получали морщины и сухость вместе с бронзовым оттенком кожи. Альберт Клигман начал эксперименты с ретиноевой кислотой для решения этой проблемы. Заметив, что ретинол регулирует работу сальных желез, ускоряет обновление клеток и повышает эластичность кожи, Клигман предложил использовать ретиноевую кислоту для восстановления кожи после загара, а получившееся средство назвал космецевтическим. С тех пор продукцию, представляющую собой средство, улучшающее состояние кожи, стали называть космецевтикой. Трудности определения и регулирования Во многих странах мира термин «космецевтика» законодательно не определен. Например, в США рынок космецевтики выделен в отдельный сегмент, в продуктах которого признается содержание лечебных компонентов. Но FDA (United States Food and Drug Administration) определяет космецевтику как парафармацию («пара» ‒ по-гречески «возле»), объясняя это тем, что заявленный в описании продукта эффект не вписывается в рамки лишь косметического средства. Продукты космецевтики ‒ это еще не лекарство, но уже не косметика. В США, в отличие от строгих законов в отношении лекарств, от производителей космецевтики не требуется демонстрировать безопасность или эффективность перед продажей продукта. В ЕС важнейшим нормативно-правовым актом, регулирующим сферу обращения космецевтики, является Регламент EС № 1223/2009 о косметических продуктах. Он заменил собой Косметическую директиву Европейского экономического сообщества (ЕЭС) 1976 года, которая стала результатом усилий стран ‒ членов ЕЭС по сближению национальных законодательств в сфере косметической индустрии. В целом содержание данного документа сводится к необходимости обеспечения безопасности косметической продукции для потребителей, соблюдения запрета на тестирование косметики на животных, а также внутренних правил реализации косметических средств на европейском рынке. Японские регуляторы считают, что многие средства по уходу за кожей не являются ни чистыми лекарствами, ни чистой косметикой в традиционном смысле этого слова, а представляют собой смесь того и другого, и называют их квазипрепаратами. Косметика в Японии может содержать фармакологически активные ингредиенты, при условии, что лечебное действие мягкое, а безопасность продуктов доказана. Отсутствие единой понятийной базы породило большое количество терминов, которыми производители маркируют свою продукцию: «лечебная косметика для профессионалов», «функциональная косметика», «дерматоцевтика», «активная косметика». Попытки выработать единый подход к регулированию рынка космецевтики неоднократно предпринимаются в рамках деятельности Международного сотрудничества по регулированию косметики (ICCR). Сообщество, созданное в 2007 году, объединяет регуляторов космецевтики из Бразилии, Канады, Тайваня, Европейского союза (ЕС), Японии, Республики Корея и США и способствует принятию унифицированных требований к безопасности (в том числе микробиологической) такой продукции. Евросоюз, где космецевтика исторически занимала значительную долю аптечных продаж, наиболее активен в попытках регулирования единого рынка, в том числе для расширения экспортных продаж европейских производителей. В декабре 2023 года Cosmetic, Toiletry & Perfumery Association and Cosmetics Europe объявили о запуске приложения COSMILE Europe на европейском рынке для предоставления научно подтвержденной информации о каждом ингредиенте, используемом в космецевтическом продукте. Дерматологические проблемы – стимул роста За последние десятилетия в два-три раза выросла заболеваемость атопическим дерматитом, которым, по данным ВОЗ, страдают более 230 млн человек во всем мире, более 125 млн болеют псориазом, а Acne vulgaris встречается у 85% населения. Только от акне в США страдают более 50 млн человек, 80 млн американцев сталкиваются с проблемой выпадения волос. Дерматологические проблемы стимулирует спрос на продукцию космецевтики. Реагируя на вызов времени, участники рынка создают и патентуют уникальные формулы с активными ингредиентами, в том числе на растительной основе. Спрос на средства по уходу за кожей также вызван количеством увеличивающихся дерматологических проблем у детей и подростков, около 30% детских болезней ‒ кожные патологии, которые различаются по возрасту. Ожидается, что глобальный рынок косметики и средств личной гигиены будет расти из-за популярности у подростков косметических средств по уходу за лицом и телом. На этот сегмент рынка ощутимо влияют возможности электронной коммерции, что увеличивает спрос на фармацевтические и косметические товары из интернет-аптек. Приобретая или объединяясь с конкурирующими предприятиями, компании активно борются за увеличение своей доли рынка. Растущая распространенность кожных заболеваний как среди взрослых, так и среди детей является причиной высокого спроса на средства по уходу за кожей. Кроме того, растет осведомленность потребителей о предполагаемых преимуществах натуральной/органической косметики, что сопровождается растущим присутствием этих продуктов в основных розничных каналах. Для многих потребителей обеспечение того, чтобы косметический продукт не оказывал негативного воздействия на окружающую среду, является главным приоритетом при покупке. Стимулирует спрос и активная позиция медицинских общественных организаций. Например, в 2021 году Американская академия дерматологии запустила несколько целевых инициатив, касающихся здоровья кожи и волос, а также общего благополучия. Известным примером стало проведение мая как месяца осведомленности о раке кожи, в ходе которого подчеркивалось неблагоприятное воздействие УФ-лучей на кожу, что подчеркивало важность использования солнцезащитных средств для защиты от солнца. Но главными драйверами этого сегмента были и остаются женщины. Так, издание Daily Mail сообщает, что среднестатистическая британка тратит £2055 в год на уход за собой. Именно женщины являются основными потребителями продукции космецевтики, не жалея средств как на известные продукты, так и новинки рынка. Люксовые бренды расширяют присутствие на рынке Но ожидание расширения рынка может сдерживаться высокой ценой на космецевтические средства, продаваемые крупными игроками отрасли. Высокие издержки, которые несет конечный потребитель, вызваны растущим числом корпораций, позиционирующих себя как люксовые бренды. Высокие цены на их продукцию также объясняются расходами на исследования и разработку уникальных товаров, а также рекламу и продвижение бренда. Интерес к рынку космецевтики значительно усилился после постпандемийного восстановления в 2021 году. Например, в январе 2021 года L’Oreal объявила о приобретении Takami Co., японского разработчика бренда по уходу за кожей Takami. В мае 2021 года Estee Lauder Companies Inc. объявила о своем решении увеличить долю собственности в Deciem Beauty Group Inc., канадском разработчике космецевтических и косметических продуктов. В сентябре 2021 года Boddess объявила о запуске Juice Beauty, линии космецевтических продуктов на растительной основе, чтобы удовлетворить растущий спрос на органические продукты. В июне 2023 года Anherb Natural представила свою новую линейку продуктов в индустрии космецевтики. Доля косметической продукции заметно выросла и у ведущих фармацевтических компаний, проявляющих все больший интерес к этому растущему рынку (смотри таблицу). Согласно исследованию, Азиатско-Тихоокеанский регион является доминирующим регионом на космецевтическом рынке, объем которого достиг $26,22 млрд в 2023 году. Растущий спрос в Азиатско-Тихоокеанском регионе на косметические средства по уходу за кожей, полостью рта и волосами обусловлен более быстрой урбанизацией, ростом городского населения и изменением требований образа жизни. Кроме того, рост располагаемых доходов в развивающихся экономиках, таких как Китай и Индия, стимулирует спрос на космецевтические продукты. Северная Америка также демонстрирует значительный рост в силу большого количества населения, страдающего от различных дерматологических проблем, включая экзему и меланому. Этот рост, как ожидается, будет подкреплен созданием, выпуском и востребованностью передовых косметических продуктов. Согласно отчету, опубликованному MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) в 2022 году, рецепты на космецевтику уже составили 40% от общего числа дерматологических рецептов в мире. Таким образом, рынок космецевтики в ближайшее время станет одним из самых экономически привлекательных и стабильных. Таблица. Доля косметики в портфеле компаний № п/п Наименование компании Страна происхождения Доля косметической продукции в портфеле компании 1 Johnson & Johnson U.S. Косметическая продукция составляет примерно 10-15% портфеля, включая такие бренды, как Neutrogena и Aveeno 2 Bayer Switzerland Доля дерматологических продуктов в портфеле компании составляет около 5-10%, включая бренды Canesten и Bepanthol 3 Roche Switzerland Доля дерматологических продуктов составляет менее 5% общего портфеля, включая Roaccutane и Xenical (средство для снижения веса, имеющее косвенные косметические эффекты) 4 Novartis Switzerland Доля дерматологических продуктов составляет менее 5% общего портфеля, включая бренды Elidel (крем для лечения экземы) и Kisqali 5 Pfizer U.S. Дерматологические продукты составляют менее 5% их портфеля, включая Eucrisa (мазь для лечения атопического дерматита) 6 Sanofi France Дерматологические продукты составляют около 5-10% портфеля, включая Dupixent (инъекционный препарат для лечения атопического дерматита) и Lantus (инсулин, оказывающий влияние на кожу при диабетических осложнениях) 7 Eli Lilly U.S. Дерматологические продукты составляют менее 5% портфеля, включая Taltz (лекарство для лечения псориаза и псориатического артрита, влияющее на состояние кожи) 8 GSK U.K. Дерматологические продукты составляют 10-15% портфеля, включая Bepanthen (заживляющая мазь), Physiogel (линия увлажняющих средств для чувствительной кожи) 9 Merck & Co. U.S. Дерматологические продукты составляют менее 5% портфеля, включая Elocon (крем для лечения воспалительных заболеваний кожи), Propecia (препарат от выпадения волос) gxpnews