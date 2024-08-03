FibroGen уволит 75% персонала после провала КИ третьей фазы ведущей терапии рака

Компания FibroGen приняла меры по сокращению расходов в США, поскольку два исследования третьей фазы, в которых изучался ее ведущий онкологический кандидат – памревлумаб, не достигли первичных конечных точек. В связи с этим фармпроизводитель приостановит его дальнейшую разработку и уволит 75% сотрудников. На фоне этих новостей акции FibroGen резко упали – на 40%.

Комбинированное лечение памревлумабом и химиотерапией не достигло первичной конечной точки общей выживаемости у пациентов с местнораспространенным, нерезектабельным раком поджелудочной железы в исследовании третьей фазы LAPIS (NCT03941093). Эта же комбинация не показала результата в вопросе общей выживаемости у пациентов с метастатической протоковой аденокарциномой поджелудочной железы в исследовании второй-третьей фаз PanCAN’s Precision Promise (NCT04229004).

Памревлумаб – это моноклональное антитело, ингибирующее активность фактора роста соединительной ткани (CTGF), который участвует в развитии многочисленных опухолей и патологий фиброза тканей. Еще один онкологический кандидат в линейке FibroGen – конъюгат антитело-лекарство (ADC) FG-3246, нацеленный на CD-46.

Ранее FibroGen испытывала памревлумаб в качестве средства для лечения миодистрофии Дюшенна. Однако терапия не повлияла на работу мышц верхних конечностей испытуемых, что означает недостижение заявленных целей.

Кроме того, в прошлом году «провалился» еще один ее кандидат – препарат с МНН роксадустат, который предназначался для лечения анемии. Компания рассматривала возможность применения лекарства для снижения зависимости от переливания крови у пациентов с одним из видов рака костного мозга, однако результат исследований не оправдал ожиданий.

gxpnews