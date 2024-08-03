«Биннофарм Групп» получит льготный заем в 150 млн рублей на модернизацию завода в Серпухове

Завод «Алиум» фармкомпании «Биннофарм Групп» под Серпуховом получит льготный заем от ФРП МО на модернизацию технологического оборудования. Размер займа составит 150 млн руб., общие инвестиции в проект — почти 190 млн руб. Запуск производства запланирован на начало 2026 года.

Производственная площадка «Алиум», которая входит в состав фармкомпании «Биннофарм Групп», получит льготный заем от Фонда развития промышленности Московской области (ФРП МО) в размере 150 млн руб. для реализации проекта по модернизации производственных мощностей, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

По словам зампредседателя правительства, министра промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой, средства будут направлены на разработку и закупку технологического оборудования, его установку и подготовку к серийному производству. Общие инвестиции в проект составят почти 190 млн руб., запустить производство планируют в начале 2026 года.