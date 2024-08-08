Минздрав разъяснил порядок отпуска аптеками препаратов для медорганизаций

Минздрав ответил на вопросы, связанные с отпуском лекарственных препаратов, предназначенных для использования в медицинских организациях. Ведомство напомнило, что отпуск может осуществляться по требованиям медорганизаций.

Росздравнадзор в рамках мониторинга МДЛП выявляет и штрафует аптеки, осуществляющие отпуск пациентам в розницу лекарств, предназначенных в соответствии с инструкцией для использования в медорганизациях. Параллельно дистрибьюторы получают от надзорного органа предостережения о недопустимости нарушений.

Отпуск таких препаратов в розницу будет являться нарушением (Приказ Минздрава России № 1093н от 24.11.2021). Медработникам запрещено оформлять рецепты на такие препараты в соответствии с п.7 Порядка назначения лекарственных препаратов, утвержденного Приказом Минздрава России № 1094н от 24.11.2021.