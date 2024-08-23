Росстат сообщил о росте цен на лекарства из Перечня ЖНВЛП на 1,1% в июле

В июле цены на лекарства, входящие в Перечень ЖНВЛП, выросли на 1% по отношению к июню. Согласно статистике Росстата, сильнее всего подорожал бисакодил. Цены на лекарства не из Перечня жизненно важных препаратов в среднем снизились на 0,1%. Статистику по медизделиям Росстат в этом месяце не показал.

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в июле 2024 года.

За прошедший месяц цены на лекарства, которые входят в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1,1%. В том числе на:

бисакодил — +16,9%,

смекту — +5,1%,

фуросемид — +2,4%,

перекись водорода — +1,8%,

парацетамол — +1,3%,

эуфиллин — +1,2%,

колекальциферол (витамин D 3 ) — +1,1%.

Снизились цены на фосфоглив (-1,2%), супрастин (-0,7%), ксарелто (-0,4%), бисопролол и умифеновир (арбидол) (-0,3%).

На лекарственные препараты, которые не относятся к Перечню ЖНВЛП, цены в июле в среднем снизились на -0,1%, в том числе на:

синупрет — -4,5%,

валерианы экстракт и левомеколь — -1,4%,

аллохол и эргоферон — -1,2%,

афобазол и аципол — -0,8%,

мирамистин — -0,7%.

Снизились цены на йод (+1,2%), троксерутин (+1,1%), алмагель и поливитамины (+0,9%), флуоцинолона ацетонид (+0,8%), метамизол натрия (анальгин отечественный) (+0,7%).

Фото: 123rf.com



Дина Коблова

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