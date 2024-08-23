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Росстат сообщил о росте цен на лекарства из Перечня ЖНВЛП на 1,1% в июле

В июле цены на лекарства, входящие в Перечень ЖНВЛП, выросли на 1% по отношению к июню. Согласно статистике Росстата, сильнее всего подорожал бисакодил. Цены на лекарства не из Перечня жизненно важных препаратов в среднем снизились на 0,1%. Статистику по медизделиям Росстат в этом месяце не показал.

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в июле 2024 года.

За прошедший месяц цены на лекарства, которые входят в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1,1%. В том числе на:

  • бисакодил  +16,9%,
  • смекту  +5,1%,
  • фуросемид  +2,4%,
  • перекись водорода  +1,8%,
  • парацетамол  +1,3%,
  • эуфиллин  +1,2%,
  • колекальциферол (витамин D3 +1,1%.

Снизились цены на фосфоглив (-1,2%), супрастин (-0,7%), ксарелто (-0,4%), бисопролол и умифеновир (арбидол) (-0,3%).

На лекарственные препараты, которые не относятся к Перечню ЖНВЛП, цены в июле в среднем снизились на -0,1%, в том числе на:

  • синупрет  -4,5%,
  • валерианы экстракт и левомеколь  -1,4%,
  • аллохол и эргоферон  -1,2%,
  • афобазол и аципол  -0,8%,
  • мирамистин  -0,7%.

Снизились цены на йод (+1,2%), троксерутин (+1,1%), алмагель и поливитамины (+0,9%), флуоцинолона ацетонид (+0,8%), метамизол натрия (анальгин отечественный) (+0,7%).
Фото: 123rf.com

Дина Коблова
pharmvestnik

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23 августа, 2024 | Просмотров: 73