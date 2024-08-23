Прием «Оземпика» снова связали с суицидальными мыслями

Употребление семаглутида повышает частоту суицидальных мыслей, выяснила международная группа ученых. В случаях, когда пациенты одновременно принимали препарат вместе с антидепрессантами, риск развития суицидальных настроений вырастал более чем в четыре раза. В начале года уже были выявлены подозрения о связи между приемом «Оземпика» и суицидальными наклонностями, но они не подтвердились.

Пациенты, принимающие «Оземпик» и другие лекарства с МНН семаглутид, на 45% чаще испытывают суицидальные настроения — об этом пишет «Медицинский вестник» со ссылкой на исследование группы ученых из Швейцарии, США и Италии, опубликованное в научном журнале JAMA.

Авторы изучили базу данных Всемирной организации здравоохранения, где собраны сведения о побочных эффектах от лекарств из 140 стран. Их интересовали жалобы на появление мыслей о самоубийстве у людей, которые принимали семаглутид и похожее лекарство лираглутид.

Проведенный анализ показал, что пациенты, употреблявшие лекарства на базе семаглутида, на 45% чаще испытывали суицидальные настроения, чем люди, употреблявшие другие средства от диабета и лишнего веса. При этом, когда пациенты одновременно принимали семаглутид вместе с антидепрессантами, риск развития мыслей о причинении себе вреда вырастал более чем в четыре раза по сравнению с употреблением всех других лекарств от диабета и лишнего веса.