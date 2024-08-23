Вакцина от оспы обезьян Центра Гамалеи может дать пожизненный иммунитет

Разработанная Центром им. Гамалеи вакцина от оспы обезьян должна давать пожизненный иммунитет от заболевания, заявил Александр Гинцбург. Но это необходимо проверить исследованиями.

Вакцина от оспы обезьян, разработанная учеными Центр им. Гамалеи, должна давать пожизненный иммунитет от заболевания. Однако, как сообщил ТАСС директор центра Александр Гинцбург, еще предстоит провести исследования.

«Иммунитет, который создается, если вакцина сделана правильно и на хорошем носителе типа аденовируса генноинженерного, и при этом нет антигенного дрейфа у возбудителя инфекционного заболевания, которое мы выявляем, допустим, гриппа или же COVID-19, то я думаю, что иммунитет должен быть пожизненный, хотя это, конечно, надо проверять», — ответил Гинцбург на вопрос журналистов о необходимости ревакцинации.

Он привел в пример вакцинацию от коронавируса: у людей, привившихся исходной версией «Спутника V» против «уханьского» штамма, зашкаливают вируснейтрализующие антитела на этот штамм. Спустя четыре года у привившихся сохранились антитела: то же самое, по словам Гинцбурга, будет с антителами против оспы обезьян.

Оспа обезьян — это редкое вирусное заболевание, симптомами которого являются лихорадка, интоксикация, увеличение лимфоузлов и сыпь в виде пятен с последующим образованием пузырьков, при вскрытии которых образуются язвы. Заболевание передается от животного к человеку и от человека к человеку. Оно протекает на протяжении 2 — 4 недель с самопроизвольным выздоровлением, но бывают и тяжелые случаи заболевания с летальным исходом. Всемирная организация здравоохранения 14 августа 2024 года объявила эпидемию оспы обезьян (MPОX) в Демократической Республике Конго и соседних странах чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Ранее Гинцбург заявил, что научно-исследовательская работа по созданию вакцины от оспы обезьян в России фактически окончена. По его словам, доклинические испытания займут 6—7 месяцев, но сроки их проведения пока неизвестны.