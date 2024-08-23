FDA отказало Regeneron в одобрении ее препарата от рака крови

FDA отклонило заявку на регистрацию препарата linvoseltamab от множественной миеломы из-за выявленных проблем на предприятии по розливу и герметизации упаковки с лекарством. По информации компании Regeneron, которой принадлежит лекарственное средство, после устранения нарушений регулятор проведет повторную проверку.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) отказало в одобрении препарата компании Regeneron от рецидивирующей или рефрактерной множественной миеломы — распространенной формы рака крови. Об этом сообщил сам производитель в пресс-релизе.

Как отмечается, регулятор выявил нарушения в ходе предварительной проверки компании-подрядчика, осуществляющего розлив и герметизацию упаковки с лекарственным средством linvoseltamab. Regeneron утверждает, что все проблемы уже были устранены. FDA вскоре проведет повторную проверку предприятия в ближайшие месяцы.