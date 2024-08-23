«Алсигма» вложит 780 млн рублей в производство дженериков в ОЭЗ «Дубна»

Компания «Алсигма» собирается построить в ОЭЗ «Дубна» производство дженериков, включая противоопухолевые гормональные препараты. Инвестиции в проект составят около 780 млн руб. Первую очередь намерены запустить в 2027 году, полная реализация запланирована на 2029 год.

На левобережной площадке биофармацевтического кластера особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» в Подмосковье компания «Алсигма» начнет разработку и серийный выпуск дженериков, включая противоопухолевые гормональные препараты, об этом сообщили в пресс-службе ОЭЗ.

Новый резидент намерен построить лабораторно-производственный комплекс площадью более 5200 кв. м. В ходе реализации проекта будет создано 55 рабочих мест, инвестиции в него составят около 780 млн руб. Первую очередь строительства планируют запустить в 2027 году, полная реализация проекта намечена на 2029 год.