Производитель препаратов крови просит снять ограничения на экспорт плазмы в Белоруссию

Компания «Фармстандарт» выступила с инициативой о снятии ограничений на вывоз плазмы крови человека в Белоруссию для дальнейшей переработки. В 2022 году в закон «О донорстве крови» были внесены изменения, согласно которым запрещается вывоз донорской крови, ее компонентов и плазмы, полученной в России, за пределы страны.

«Фармстандарт» предлагает снять ограничения на вывоз плазмы крови человека для переработки на территории Союзного государства (в Белоруссию) с обязательством последующего ввоза в Россию готовых лекарств, произведенных из нее. Об этом заявил в ходе пленарного заседания IX Всероссийской GMP-конференции в Уфе 21 августа генеральный директор АО «Фармстандарт» Дмитрий Зайцев, передает корреспондент «ФВ».

«Мы уже говорили о том, что с 2026 года у нас фактически установится единый рынок ЕАЭС. Тем не менее у нас остаются ограничения на законодательном уровне, не позволяющие нам вывозить плазму крови для переработки в Белоруссию», — отметил Зайцев. Как сообщили в пресс-службе «Фармстандарта», компания намерена обратиться в Минпромторг с инициативой по внесению соответствующих изменений на законодательном уровне.