Роскачество обнаружило более 60 тыс. нарушений при продаже БАД на маркетплейсах

В Роскачестве рассказали о результатах проверки БАД на маркетплейсах. По их данным, обнаружено более 400 биодобавок, в составе которых есть запрещенные вещества. Еще 60 тыс. БАД продавались без свидетельства о госрегистрации. До 20% рынка биодобавок приходится на непрозрачный сегмент, куда входят в первую очередь маркетплейсы, пришли к выводу в Роскачестве.

Роскачество обнаружило на маркетплейсах более 400 БАД, в составе которых есть запрещенные вещества. В их числе ашваганда (аитания снотворная) — запрещена к использованию в БАД, якорцы стелящиеся (tribulus terestis) — лекарственное средство, эфедра — рецептурное лекарственное средство, кава-кава (перец опьяняющий), листья коки (кокаиновый куст), рассказали РИА «Новости» в организации. Кроме этого, на маркетплейсах продаются БАД с превышением порогов биологически активных веществ.

Еще более 60 тыс. биодобавок продавались на маркетплейсах без свидетельства о государственной регистрации — это одно из самых распространенных нарушений. Большинство таких товаров продавались в категориях «Добавки пищевые», «Спортивное питание», «Лечебное питание», «Экстракт пищевой растительный», «Жиросжигатель», «Предтренировочный комплекс», «Профилактическое средство» и др. То же касается и лекарств. Например, «Нурофен» продавался в разделе «Карамель жидкая, сиропы, топпинги», «Флогэнзим» продавался в разделе «Удобрения и уход за растениями».

О том, как лекарства и БАД на маркетплейсах выдают за пищевые добавки и спорттовары, «ФВ» писал в марте.

«По данным Центра изучения потребительского поведения Роскачества, 46% россиян покупали БАД. Около четверти россиян (26%) покупают их в аптеках, вдвое меньше (13%) — на маркетплейсах. Меньше всего россиян покупают биологически активные добавки в магазинах, специализирующихся на продажах данных препаратов (8%), в продуктовых магазинах (7%), магазинах спортивного питания (6%), косметики (5%)», — отметили в организации.

За продажу наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю, предусмотрена ответственность по ст.228.1 УК РФ. Кроме этого, уголовная ответственность предусмотрена за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта по ст.234 УК РФ.

О том, что Роскачество проводит масштабный мониторинг рынка БАД стало известно в марте. Поводом для проверки послужили жалобы потребителей.

Всего было проверено около 100 тыс. карточек товаров на Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет». По результатам проверки все карточки товаров с выявленными нарушениями были заблокированы. До 20% рынка БАД приходится на непрозрачный сегмент, куда входят в первую очередь маркетплейсы, пришли к выводу в Роскачестве.

Фото: 123rf.com

Ринат Васбеев

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