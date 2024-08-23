Мосгорсуд снова перенес рассмотрение жалобы Шпигеля на приговор

Как узнал корреспондент Vademecum в зале суда, сторона защиты Шпигеля считает, что следствие «смешало все в один винегрет» – например, не установило точный размер взятки, указав сумму в размере «не менее 30 млн рублей». Также адвокаты настаивают на предоставлении 29 дисков телефонных разговоров Шпигеля.

Сторона защиты Шпигеля частично не согласна с апелляционной жалобой Антона Колоскова – экс-директора пензенского ОАО «Фармация». В частности, с тем, что Колосков находился в служебной или иной зависимости от Шпигеля. Довод опровергается тем, что разговоры между осужденными носили исключительно деловой характер и касались только работы.

Во время прений Борис Шпигель сообщил: «В лингвистической экспертизе указывается, что на Колоскова оказывалось психологическое давление. О каком давлении может идти речь, если я к нему фактически не обращался? Это он ко мне обращался, а я давал советы. У нас были хорошие отношения, я его растил, он был молодым директором».

«Что касается эпизода на 27 млн рублей. Колосков позвонил мне и сказал, что к нему пришел Попов [Александр Попов, замдиректора «Фармации». – Vademecum] и сказал, что нужны деньги на выборы [губернатора Пензенской области. – Vademecum]. Действительно, мы хотели оказать поддержку», – пояснил Шпигель.

По поводу взятки в виде ценных подарков – автомобиля Mercedes V250D и часов Breguet – Шпигель сообщил, что «не существует такой машины»: «Я никогда никому ничего не передавал». По его словам, часы за 5 млн рублей – это ответный подарок Белозерцеву на день рождения, ранее экс-губернатор подарил Шпигелю на день рождения антикварный хрустальный сервиз.

В основу обвинительного приговора, по словам стороны защиты, положено рабочее письмо на имя губернатора Белозерцева от экс-гендиректора «Фармации» Любови Васильевой (ее уже нет в живых, она занимала руководящий пост с 13 октября 2016 по 10 декабря 2017 года). После письма якобы был объявлен конкурс на услуги «Фармации». Дата письма (на заседании суда конкретное время не озвучили) считалась днем создания организованной группы. Уже после того как письмо приобщили к материалам дела, на одном из допросов Васильева заявляла, что никаких писем на имя губернатора не готовила. Однако в суде была представлена копия этого письма, а оригинал якобы находился в ФСБ. Шпигель потребовал «признать данное письмо недопустимым и убрать из доказательств».

Уголовное дело в отношении Бориса Шпигеля возбудили в марте 2021 года. Как считали следователи, предприниматель вместе со своей супругой Евгенией и Антоном Колосковым передали Ивану Белозерцеву при помощи посредников 31 млн рублей деньгами и подарками. Средства предназначались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов.

Борису Шпигелю предъявили обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), Ивану Белозерцеву – по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов), позднее обвинение по последнему эпизоду сняли. Гособвинение запрашивало для основателя ГК «Биотэк» 12 лет заключения в колонии строгого режима.

Измайловский районный суд Москвы 25 января 2024 года приговорил Бориса Шпигеля к лишению свободы сроком на 11 лет в колонии строгого режима и штрафу в размере 450 млн рублей. Белозерцеву назначили 12 лет колонии строгого режима и штраф в размере 450 млн рублей. Ему запрещено в течение 10 лет занимать должности в госорганах. По решению суда Шпигеля и Белозерцева лишили госнаград.

Евгению Шпигель и Антона Колоскова суд признал виновными по ч. 5 ст. 291 УК РФ. Жену Шпигеля приговорили к 8 годам и 6 месяцам колонии общего режима, Колосков получил столько же лет заключения, но в колонии строгого режима. Евгении Шпигель суд также назначил штраф в размере 150 млн рублей, Антону Колоскову – 60 млн рублей.

Наказание по ч. 4 ст. 291 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере) получили и бывшие сотрудники администрации Пензенской области Геннадий Марков и Федор Федотов. Каждого приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

После вынесения приговора сторона защиты сразу же была намерена его обжаловать. Так, изначально рассмотрение апелляционной жалобы было назначено на 4 июля, однако заседание суда перенесли на 16 августа из-за «объемов материала дела». Во время второй попытки рассмотреть жалобу заседание опять перенесли – на 23 августа. Причина такого решения, как и теперь, заключалась в медицинских показаниях Шпигеля – он не может находиться на судебном разбирательстве более шести часов.

Отдельно от уголовного дела в Октябрьском районном суде Пензы рассматривали гражданский иск Генеральной прокуратуры РФ. Ведомство просит взыскать в общей сложности 9,9 млрд рублей с пяти компаний группы «Биотэк», ее основателя и его супруги, Колоскова и Белозерцева (подробнее – в материале Vademecum). В январе 2024 года Октябрьский райсуд Пензы частично удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры и взыскал со Шпигеля и других фигурантов более 8 млрд рублей. В августе 2024 года Судебная коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда признала законным данное решение.

Фото: Елизавета Андреева/Vademecum

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