Александр Монастырёв рискует утратить контроль над своей аптечной сетью

Опрошенные Vademecum дистрибьюторы отмечают, что либо выбрали лимиты банковских гарантий и остановили отгрузки контрагенту, либо еще осуществляют поставки, но строго в рамках таких лимитов. «Идти навстречу предпринимателю мало кто был готов. При отсрочке платежа в 90 дней он мог не платить сверх того 100 дней. Естественно, это не могло не влиять на цены и на новые условия отсрочки», – рассуждает один из поставщиков «Монастырёв.рф».

Собственник сети Александр Монастырёв отказался от комментариев. Однако собеседники Vademecum в производственных и дистрибьюторских компаниях говорят, что Монастырев уже делился с ними мыслями объявить сеть банкротом. «Изначально у него были планы выставить сеть на продажу целиком за 3,5 млрд рублей, хотя с такой оценкой вряд ли бы кто-то на рынке согласился. Не спасла бы положение и недавняя идея распродать филиалы в Хабаровском крае, Новосибирске и Москве, с которой Монастырев постучался к нескольким крупным игрокам фармрозницы. Пока желающих не нашлось», – говорит еще один собеседник Vademecum.

Совокупный долг сети перед кредиторами, главный из которых Сбер, по оценкам источников Vademecum, может превышать 3 млрд рублей. Вероятно, им теперь предстоит определять дальнейшую судьбу актива. В Сбере на запрос Vademecum не ответили. «Вариантов, по сути, немного. Искать покупателя на весь актив целиком или распродавать по частям. Исторические точки у «Монастырё.рф» в Приморском крае хорошие. Некоторые с выручкой до 10 млн рублей в месяц. У сети хорошо развит e-comm. До 40% в структуре продаж еще недавно занимали интернет-заказы, – рассуждает топ-менеджер дистрибьюторской компании. – В принципе, у Монастырева и сейчас все было хорошо, откажись он пару лет назад от необдуманной экспансии за пределы родного региона».

Аптечная сеть «Монастырёв.рф» занимает 24 место в рейтинге «ТОП200 аптечных сетей» Аналитического центра Vademecum. Совокупная выручка компании за 2023 год составила 11,7 млрд рублей, а обще число точек на 1 января 2024 года – 275.

В середине июня 2024 года Vademecum стало известно о намерении «Монастырёв.рф» свернуть региональную экспансию в связи с финансовыми трудностями и желанием сконцентрироваться на развитии в домашнем для сети Приморском крае: собственник сети начал искать покупателей на точки в Москве, Новосибирске и Хабаровске (в совокупности почти 70 объектов).

Фото: Vademecum

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