Онлайн-продажи аптечных товаров в первом полугодии 2024 года выросли на 172%

Онлайн-продажи товаров из аптек в первом полугодии 2024 года выросли на 172%. Всего рынок e-com в России увеличился на 40% по сравнению с 2023 годом: до 3,9 трлн руб., подсчитали в АКИТ.

Продажи через онлайн-канал в категории «аптеки» за первые шесть месяцев 2024 года выросли на 172%, это наиболее заметный рост из категорий товаров, согласно данным, представленным Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ) изданию РБК.

Общий объем онлайн-торговли аптечных товаров в первом полугодии текущего года составил 56 млрд руб. На трансграничную торговлю из этой суммы пришлось 1,9 млрд руб.

Самыми продаваемыми товарами в сегменте e-com стали: продукты питания (оборот 591,2 млрд руб.), мебель и товары для дома (572,5 млрд руб.), цифровая техника и бытовая химия (567,2 млрд руб.). Аптеки в этом рейтинге находятся на 14-м месте.

Всего рынок e-com вырос на 40% по сравнению с 2023 годом: до 3,9 трлн руб. Из этой суммы 96,7% приходится на российские компании сегмента e-com, остальное — на трансграничную торговлю. Если год назад на TOP5 товаров приходилось более 72% всех покупок в интернете, то сейчас — около 66%. Как пояснили в АКИТ, это связано с увеличением долей более малых категорий товаров.

В первом полугодии наиболее значимый рост онлайн-продаж, помимо аптек, отмечался в следующих категориях товаров: товары для творчества (+158%), инструменты и садовая техника (+129%), автозапчасти и автоаксессуары (+128%), подарки и цветы (+97%), ювелирные изделия и часы (+89%), продукты питания (+69%).

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