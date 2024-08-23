Bayer подала иск к «Промомеду» из-за аналога «Ксарелто»

Bayer потребовала от «Промомеда» компенсацию в 12,6 млн руб., компания подала иск в Арбитражный суд Москвы по патенту на лекарство для профилактики инсульта «Ксарелто». Речь идет о препарате «Ривароксабан». В пресс-службе Bayer сообщили «ФВ», что компания обеспечивает регулярные поставки «Ксарелто» в полном объеме и продолжит производство препарата.

Компания Bayer подала в Арбитражный суд Москвы иск о защите прав по патенту на лекарство для профилактики инсульта «Ксарелто» к российской фармкомпании «Промомед», а также ее структурам «Биохимик» и «Биопрепарат». Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, заявление было принято к производству 19 августа.

Bayer потребовала компенсацию в размере 12,6 млн руб., а также запретить подавать заявки на заключение госконтрактов и договоров поставки лекарств с действующим веществом ривароксабан, в том числе препарата «Ривароксабан», до истечения срока действия патента № 2297415. В принятии обеспечительных мер суд отказал.

В пресс-службе Bayer сообщили «ФВ», что патент на оригинальный препарат «Ксарелто» действует до декабря 2024 года. В компании считают, что вывод дженериков до истечения срока действия патента на оригинальные препараты нарушает права на интеллектуальную собственность и тормозит развитие инноваций в фармацевтике.

«Bayer обеспечивает регулярные поставки оригинального лекарственного препарата «Ксарелто» в полном объеме и продолжит производство и поставки препарата для удовлетворения потребности всех российских пациентов и системы здравоохранения страны и после окончания патента», — заявили в Bayer.

«ФВ» направил запрос в «Промомед».

Следующее заседание суда состоится 8 октября.

Структура «Промомеда» выпустила в оборот пять серий препарата с МНН ривароксабан в июле этого года.

Ранее Bayer неоднократно обращалась в суд для отмены регистрации дженериков «Ксарелто». В декабре 2022 года компания подала иск к «Березовскому фармацевтическому заводу» по поводу препарата «Ривароксабан Лекас». В результате компании заключили мировое соглашение — ответчик обязался не использовать изобретение, защищенное патентом № 2297415, до окончания срока его действия, в том числе не вводить препарат в гражданский оборот. Иначе он будет обязан выплатить компенсацию.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

pharmvestnik