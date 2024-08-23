Суд в Перми не стал взыскивать 424 млн рублей с «НьюМедТех» за поставку некондиционных аппаратов ИВЛ

История началась в ноябре 2020 года. ГКУ подписало контракт на поставку оборудования с компанией «НьюМедТех». Ведомство заключило контракт на 796 приборов MV2000 производства корейской Mekics Co по цене 2,11 млн рублей за каждый. Аппараты были отгружены заказчику 30 ноября 2020 года.

В июле 2023 года территориальный орган Росздравнадзора по Пермскому краю при проведении контрольных мероприятий обнаружил несоответствие поставленных аппаратов Intensive Care Ventilators Model MV2000 регистрационному досье, выданному ООО «Флогистон-Мед» еще в 2016 году. В частности, приборы обладали большим количеством режимов вентиляции, не совпадали по размеру и весу. В результате ведомство разослало три информационных письма и приостановило оборот незарегистрированных медизделий.

ГКУ в августе 2023 года потребовало от «НьюМедТех» вернуть выплаченные по контракту средства в полном объеме либо поставить оборудование, соответствующее регдосье, полностью заменив партию. В начале сентября ГКУ обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к «НьюМедТех» и выплате 424,11 млн рублей. Суд частично удовлетворил требование и наложил арест на 29,7 млн рублей.

Также в августе 2023 года держатель досье – «Флогистон-Мед» – обратился в Росздравнадзор с просьбой приостановить обращение аппаратов до завершения корректирующих мероприятий по обновлению досье. В сентябре регулятор удовлетворил обращение компании.

ООО «НьюМедТех» – один из крупнейших дистрибьюторов медтехники в России. По итогам 2021 года компания занимала 36-ю строчку в ТОП100 провайдеров рынка госзаказа медизделий по версии Аналитического центра Vademecum. По данным СПАРК-Интерфакс, компания зарегистрирована в 2018 году в Москве. Основной вид деятельности – оптовая торговля техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях. Бенефициаром выступает Игорь Рожков. В 2023 году выручка компании составила 5,8 млрд рублей, чистая прибыль – 271 млн рублей.