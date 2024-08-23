Центр лекобеспечения объявил аукционы на поставку для «Круга добра» ЛП на сумму свыше 155 млн рублей

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан принимает заявки на участие в аукционах на поставку для «Круга добра» препаратов: аталурен для пациентов с миодистрофией Дюшенна – Беккера; асфотаза альфа для заместительной ферментной терапии пациентов с гипофосфатазией; рисдиплам для лечения спинальной мышечной атрофии и иммунодепрессант канакинумаб, пишет «ФВ». Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
Ранее сообщалось, что Центр лекобеспечения закупит восемь противовирусных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции и гепатита В.
|№
|МНН, лек. форма и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Окончание приема заявок на участие в аукционе
|1
|Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 40 мг/мл, 1 мл
|168,00 мл
|240 381,90
|40 384 159,20
|26.08.2024
|2
|Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 0,75 мг/мл
|210,00 г лекарственной формы
|333 082,36
|69 947 295,60
|02.09.2024
|3
|Аталурен, порошок для приема внутрь, 1000 мг
|1080,00 г лекарственной формы
|25 813,37
|27 878 439,60
|02.09.2024
|4
|Канакинумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл
|29,00 мл
|554 512,47
|16 080 861,63
|02.09.2024