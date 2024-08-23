Центр лекобеспечения объявил аукционы на поставку для «Круга добра» ЛП на сумму свыше 155 млн рублей

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан принимает заявки на участие в аукционах на поставку для «Круга добра» препаратов: аталурен для пациентов с миодистрофией Дюшенна – Беккера; асфотаза альфа для заместительной ферментной терапии пациентов с гипофосфатазией; рисдиплам для лечения спинальной мышечной атрофии и иммунодепрессант канакинумаб, пишет «ФВ». Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

Ранее сообщалось, что Центр лекобеспечения закупит восемь противовирусных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции и гепатита В.

№ МНН, лек. форма и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание приема заявок на участие в аукционе 1 Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 40 мг/мл, 1 мл 168,00 мл 240 381,90 40 384 159,20 26.08.2024 2 Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 0,75 мг/мл 210,00 г лекарственной формы 333 082,36 69 947 295,60 02.09.2024 3 Аталурен, порошок для приема внутрь, 1000 мг 1080,00 г лекарственной формы 25 813,37 27 878 439,60 02.09.2024 4 Канакинумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл 29,00 мл 554 512,47 16 080 861,63 02.09.2024

gxpnews