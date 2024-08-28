Минздрав отменил регистрацию оригинального фактора свертывания крови

Минздрав отменил регистрацию двух фармсубстанций и десяти лекарственных препаратов. Среди отозванных фактор свертывания крови, антибиотик, витамины и др.
Минздрав 19 августа опубликовал 12 решений об отмене регистрации лекарств и субстанций. Почти все они имеют зарегистрированные аналоги. Отмена регистрационных удостоверений (РУ) произошла по инициативе их держателей.
В списке отозванных оригинальный препарат «Рефакто АФ» — рекомбинантный фактор свертывания крови VIII (МНН мороктоког альфа). РУ владела компания Pfizer. Препарат разработан американской компанией Genetics Institute, которую в конце 1990-х приобрела Wyeth. Pfizer купила Wyeth в 2009 году.
Отечественный аналог мороктоког альфа производства «Генериум» одобрен в 2013 году. Затем владельцем РУ стало АО «Эс Джи Биотех» — совместное предприятие «Генериума» и Shire. В декабре 2021 года ООО «Такеда Фармасьютикалс» выкупила у АО «Генериум» полный контроль над совместным предприятием АО «Эс Джи Биотех» и права на мороктоког альфа. В ГРЛС остался только один препарат с таким МНН.
Кроме того, отозвано антиоксидантное средство «Тиотриазолин» (МНН морфолиний-метил-триазолил-тиоацетат) и ноотроп «Триоцетам» (МНН морфолиний-метил-триазолил-тиоацетат + пирацетам). В ГРЛС остались препараты с похожим МНН — морфолиния тиазотат и морфолиния тиазотат + пирацетам, при этом торговые наименования те же — «Тиотриазолин» и «Триоцетам» соответственно. РУ владеет одна и та же компания — «Арт-фарм». Помимо наименования МНН есть отличия по производству. Отозванные лекарства выпускались на украинском заводе «Галичфарма», оставшиеся лекарства производит «Озон».
Аналогичная ситуация с ангиопротектором «L-лизина эсцинат» производства «Галичфарма». В ГРЛС остался препарат с таким же МНН и торговым наименованием и тем же владельцем РУ, который выпускается на площадке «Озон»
|Список исключенных из ГРЛС РУ (от 19 августа 2024 года)
|Торговое наименование (МНН)
|Компания — держатель РУ
|Форма выпуска, дозировка
|Наличие аналогов
|Номер и владелец регистрационного удостоверения
|Нифедипин (нифедипин)
|«Дифарма Франсис С.р.Л.» (Италия)
|Субстанция-порошок
|Да
|ФС-001635 от 10.04.2017
|Этамзилат (этамзилат)
|ООО «ОМ Фарма СА.» (Швейцария)
|Субстанция-порошок
|Да
|ФС-001557 от 22.11.2016
|L-Лизина эсцинат (эсцина лизинат)
|ООО «Арт-фарм» (Россия)
|Концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1 мг/мл
|Да
|ЛП-000504 от 01.03.2011
|Боярышника настойка (боярышника плодов настойка)
|АО «Брынцалов-А» (Россия)
|Настойка
|Да
|ЛП-005500 от 29.04.2019
|Лендацин (цефтриаксон)
|«Сандоз д. д.» (Словения)
|Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, порошок для приготовления раствора для инфузий, 250 мг, 1 мг, 2 мг
|Да
|П N008670 от 13.08.2010
|Повидон-йод (повидон-йод)
|«Хемофарм А.Д.» (Сербия)
|Раствор для местного и наружного применения, 10%
|Да
|П N015048/04 от 27.12.2010
|Рефакто АФ (мороктоког альфа)
|«Пфайзер Инк.» (США)
|Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 200 МЕ, 500 МЕ, 1000 МЕ, 2000 МЕ
|Да
|ЛП-000581 от 08.09.2011 выдано
|Селмевит Интенсив (поливитамины + минералы)
|АО «Отисифарм» (Россия)
|Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
|Да
|ЛСР-002242/07 от 17.08.2007
|Селмевит (поливитамины + минералы)
|АО «Отисифарм» (Россия)
|Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
|Да
|ЛС-002231 от 07.06.2010
|Тиотриазолин (морфолиний-метил-триазолил-тиоацетат)
|ООО «Арт-фарм» (Россия)
|Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 25 мг/мл
|Нет
|ЛСР-002170/10 от 17.03.2010
|Тиоцетам (морфолиний-метил-триазолил-тиоацетат + пирацетам)
|ООО «Арт-фарм» (Россия)
|Раствор для внутривенного и внутримышечного введения
|Нет
|ЛП-001618 от 02.04.2012
|Уролесан (душицы обыкновенной травы экстракт + клещевины обыкновенной семян масло + моркови дикой семян экстракт + мяты перечной листьев масло + пихты масло + хмеля соплодий экстракт)
|ООО «Арт-фарм» (Россия)
|Капли для приема внутрь
|Нет
|П N015437/01 от 05.03.2009
|Источник: ГРЛС
Фото: 123rf.com
Елена Калиновская
pharmvestnik