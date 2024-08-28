Минздрав отменил регистрацию оригинального фактора свертывания крови

Минздрав отменил регистрацию двух фармсубстанций и десяти лекарственных препаратов. Среди отозванных фактор свертывания крови, антибиотик, витамины и др.

Минздрав 19 августа опубликовал 12 решений об отмене регистрации лекарств и субстанций. Почти все они имеют зарегистрированные аналоги. Отмена регистрационных удостоверений (РУ) произошла по инициативе их держателей.

В списке отозванных оригинальный препарат «Рефакто АФ» — рекомбинантный фактор свертывания крови VIII (МНН мороктоког альфа). РУ владела компания Pfizer. Препарат разработан американской компанией Genetics Institute, которую в конце 1990-х приобрела Wyeth. Pfizer купила Wyeth в 2009 году.

Отечественный аналог мороктоког альфа производства «Генериум» одобрен в 2013 году. Затем владельцем РУ стало АО «Эс Джи Биотех» — совместное предприятие «Генериума» и Shire. В декабре 2021 года ООО «Такеда Фармасьютикалс» выкупила у АО «Генериум» полный контроль над совместным предприятием АО «Эс Джи Биотех» и права на мороктоког альфа. В ГРЛС остался только один препарат с таким МНН.

Кроме того, отозвано антиоксидантное средство «Тиотриазолин» (МНН морфолиний-метил-триазолил-тиоацетат) и ноотроп «Триоцетам» (МНН морфолиний-метил-триазолил-тиоацетат + пирацетам). В ГРЛС остались препараты с похожим МНН — морфолиния тиазотат и морфолиния тиазотат + пирацетам, при этом торговые наименования те же — «Тиотриазолин» и «Триоцетам» соответственно. РУ владеет одна и та же компания — «Арт-фарм». Помимо наименования МНН есть отличия по производству. Отозванные лекарства выпускались на украинском заводе «Галичфарма», оставшиеся лекарства производит «Озон».

Аналогичная ситуация с ангиопротектором «L-лизина эсцинат» производства «Галичфарма». В ГРЛС остался препарат с таким же МНН и торговым наименованием и тем же владельцем РУ, который выпускается на площадке «Озон»

Список исключенных из ГРЛС РУ (от 19 августа 2024 года) Торговое наименование (МНН) Компания — держатель РУ Форма выпуска, дозировка Наличие аналогов Номер и владелец регистрационного удостоверения Нифедипин (нифедипин) «Дифарма Франсис С.р.Л.» (Италия) Субстанция-порошок Да ФС-001635 от 10.04.2017 Этамзилат (этамзилат) ООО «ОМ Фарма СА.» (Швейцария) Субстанция-порошок Да ФС-001557 от 22.11.2016 L-Лизина эсцинат (эсцина лизинат) ООО «Арт-фарм» (Россия) Концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1 мг/мл Да ЛП-000504 от 01.03.2011 Боярышника настойка (боярышника плодов настойка) АО «Брынцалов-А» (Россия) Настойка Да ЛП-005500 от 29.04.2019 Лендацин (цефтриаксон) «Сандоз д. д.» (Словения) Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, порошок для приготовления раствора для инфузий, 250 мг, 1 мг, 2 мг Да П N008670 от 13.08.2010 Повидон-йод (повидон-йод) «Хемофарм А.Д.» (Сербия) Раствор для местного и наружного применения, 10% Да П N015048/04 от 27.12.2010 Рефакто АФ (мороктоког альфа) «Пфайзер Инк.» (США) Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 200 МЕ, 500 МЕ, 1000 МЕ, 2000 МЕ Да ЛП-000581 от 08.09.2011 выдано Селмевит Интенсив (поливитамины + минералы) АО «Отисифарм» (Россия) Таблетки, покрытые пленочной оболочкой Да ЛСР-002242/07 от 17.08.2007 Селмевит (поливитамины + минералы) АО «Отисифарм» (Россия) Таблетки, покрытые пленочной оболочкой Да ЛС-002231 от 07.06.2010 Тиотриазолин (морфолиний-метил-триазолил-тиоацетат) ООО «Арт-фарм» (Россия) Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 25 мг/мл Нет ЛСР-002170/10 от 17.03.2010 Тиоцетам (морфолиний-метил-триазолил-тиоацетат + пирацетам) ООО «Арт-фарм» (Россия) Раствор для внутривенного и внутримышечного введения Нет ЛП-001618 от 02.04.2012 Уролесан (душицы обыкновенной травы экстракт + клещевины обыкновенной семян масло + моркови дикой семян экстракт + мяты перечной листьев масло + пихты масло + хмеля соплодий экстракт) ООО «Арт-фарм» (Россия) Капли для приема внутрь Нет П N015437/01 от 05.03.2009 Источник: ГРЛС Фото: 123rf.com

Елена Калиновская

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