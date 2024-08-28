«Монастырёв.рф» совместно со Сбербанком ищут ключевого партнера

«Поэтому на текущий момент Сбербанк и «Монастырёв.рф» >совместно проводят переговоры с заинтересованными инвесторами с целью привлечения в сформированный бизнес ключевого партнера. Дополнительные инвестиции, финансовая реструктуризация позволят аптечной сети сбалансированно работать с поставщиками, обеспечить наполнение аптек товарами, удовлетворять запросы покупателей в удобных для них локациях», — уверен Монастырев.

Компания была основана в 1996 году во Владивостоке. Сейчас сеть насчитывает 263 аптеки (девять в Москве, две в Новосибирске, три в Комсомольске-на-Амуре, 53 в Хабаровске, 72 во Владивостоке и 123 в Приморском крае).

Фото: Анжела Мнацаканян

Ольга Коберник

pharmvestnik