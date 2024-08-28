Имущество обанкротившегося «Годовалова» подготовили к продаже

Имущество обанкротившихся владельцев ООО «Годовалов» подготовили к продаже, общая стоимость 32 лотов — более 439 млн руб.

Конкурсные управляющие обанкротившихся предпринимателей Андрея Годовалова и Николая Шаврина опубликовали информацию об определении начальной продажной цены и условий проведения торгов по реализации имущества. Информация об этом появилась в базе «Федресурс» от 20 и 21 августа.

Согласно опубликованным данным, всего в списке на продажу находятся 32 лота, их общая стоимость — более 439 млн руб. Самый дорогой лот — земельный участок с комплексом зданий и сооружений, расположенный в Кировском районе Перми по улице Богдана Хмельницкого. Его цена — 208,9 млн руб.

В картотеке арбитражных дел также появился иск Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Новосибирской области о признании несостоятельным ООО «Аптека от склада 7». Сумма исковых требований составляет 2,8 млн руб. Суд еще не принял заявление к рассмотрению.

Ранее конкурсный управляющий банкротящегося фармдистрибьютора «Годовалов» Михаил Проровский оценил имущество компании в 49 млн руб. Он сообщил журналистам, что этих денег не хватит для погашения даже 1% требований кредиторов размером в 7 млрд руб., а требования еще на 2,8 млрд руб. рассматриваются в суде. По словам Проровского, фармдистрибьютор может обладать дебиторской задолженностью на сумму более 5 млрд руб.

В марте 2024 года Арбитражный суд Пермского края признал банкротом совладельца дистрибьютора «Годовалов» и аптечной сети «Аптека от склада» Андрея Годовалова, а затем и его делового партнера Николая Шаврина. В отношении обоих предпринимателей ввели процедуру реализации имущества. Они оба владели ООО «Годовалов» — одним из крупнейших игроков на региональном фармрынке. Компания работала в 37 субъектах России. У дистрибьютора было пять складских комплексов и логистических центров в Перми, Шолохово, Кирове, Тюмени, Новосибирске.

В мае фармдистрибьютор «Протек» взыскал с Шаврина 500 млн руб. долга. Всего компания в связи с банкротством «Годовалова» потеряла чуть больше 1 млрд руб.

Фото: 123rf.com



Дина Коблова

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