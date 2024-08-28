Минэкономразвития предложило изменить требования к заявкам на выдачу патента на изобретение

Минэкономразвития предложило внести изменения в требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение. Эксперт пояснил, что изменения направлены на то, чтобы заявители формулировали свои притязания так, чтобы в формуле «на применение» не было признаков, характерных для формулы «на способ».

Минэкономразвития разработало проект приказа о внесении изменений в правила составления, подачи и рассмотрения документов, которые являются основанием для совершения юридически значимых действий по госрегистрации изобретений. Изменения также предлагается внести в требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом министерства № 107 от 21.02.2023.

Согласно документу, при проверке новизны изобретения, относящегося к применению продукта или способа по определенному назначению, будут учитываться только признаки, характеризующие назначение.