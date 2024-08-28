Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней одобрила еще четыре препарата

В Минздраве в пятницу, 23 августа, рассмотрели 12 предложений по включению новых лекарств в перечень ЖНВЛП. В большинстве случаев комиссия Минздрава по формированию перечней отклонила заявки – только четыре препарата из предложенных рекомендованы к включению. Это инотузумаб озогамицин («Биспонса», Pfizer), алпелисиб («Пикрэй», Novartis), анифролумаб («Сафнело», AstraZeneca), равулизумаб («Ултомирис», Alexion).

Тем временем отказы были связаны в том числе с опасениями по поводу того, что в результате включения того или иного препарата в перечни увеличится нагрузка на бюджеты регионов. Также поводом для отклонения заявки стал риск прекращения поставок лекарства в страну.

Это может произойти из-за недружественной России политики государств, где компания ведет деятельность. Так произошло, к примеру, с даролутамидом («Нубека») от Bayer и Orion, который производится в Финляндии на мощностях Orion: его рассматривают уже второй раз за два года. Как рассказал директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Дмитрий Галкин, в ближайшее время на рынок должны выйти российские аналоги другого МНН из одного класса с даролутамидом – энзалутамида.

Также отклонены заявки на включение в перечни препаратов с МНН гилтеритиниб («Ксоспата», Astellas), асциминиб («Сцембликс», Novartis), интерлейкин-2 («Ронколейкин», «Стратегия»), озанимод («Зепозия», Celgene), офатумумаб («Бонспри», Novartis), сипонимод («Кайендра», Novartis), пегцетакоплан («Эмпавели», Swedish Orphan Biovitrum).

Несколькими днями ранее комиссия проводила еще одно заседание по вопросу формирования перечней, в результате которого одобрила четыре препарата: занубрутиниб, полатузумаб ведотин, нурулимаб + пролголимаб и даратумумаб в новой форме для подкожного введения. Еще пять препаратов одобрены не были, а решение по еще двум другим перенесено. Следующее заседание состоится 27 августа.

gxpnews