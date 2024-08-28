Российские ученые представили результаты исследования нового препарата от болезни Бехтерева

Российские ученые завершили 48-недельное клиническое исследование нового препарата для лечения болезни Бехтерева, в котором приняли участие 260 пациентов в возрасте от 18 до 65 лет, сообщила пресс-служба Минздрава. Результаты показывают, что эффект от терапии начинает проявляться уже с первой недели применения и усиливается до конца исследования.

Препарат, разработанный специалистами РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, Института биоорганической химии им. Шемякина и Овчинникова РАН, а также отечественной фармацевтической компанией Biocad, был представлен на конференции профессором Инной Гайдуковой и доцентом Светланой Лапшиной.

Разработка российских ученых представляет собой моноклональное антитело, потенциально способствующее торможению и остановке иммуновоспалительного процесса с перспективами предотвращения прогрессирования аксиального спондилоартрита (болезни Бехтерева). В отличие от существующих опций терапии, действие лекарственного средства направлено на инициальный элемент механизма развития заболевания, а не на устранение проявлений иммунного воспаления. Препарат был зарегистрирован Минздравом России 24 апреля 2024 года.

Болезнь Бехтерева – хроническое заболевание, при котором антитела атакуют хрящевую ткань и суставы, что может привести к ограничению подвижности позвоночника. Новый препарат может существенно улучшить качество жизни пациентов.

gxpnews