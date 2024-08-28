«Сбер Еаптека» представила линейку витаминных комплексов WOWvitamins

«Сбер Еаптека» (входит в экосистему «Сбера») запустила новый бренд – WOWvitamins, который стал 14-м в ее портфеле. В него входит линейка из шести продуктов в форме витаминно-минеральных комплексов, моновитаминов и минералов. Все они выпускаются в виде быстрорастворимых шипучих таблеток. Об этом GxP News сообщили в пресс-службе компании.

Под брендом WOWvitamins «Сбер Еаптека» будет продавать комплекс для детей, витаминно-минеральный комплекс для взрослых, комплекс с магнием и витаминами группы B, а также цинк, витамин С и комплекс при похмелье с повышенным содержанием антиоксидантов. Линейку планируется пополнять новыми продуктами.

В сообщении отмечается, что в составе WOWvitamins отсутствуют искусственные красители и консерванты. Кроме того, продукция имеет оригинальный состав. «В прошлом году нам удалось достичь высоких результатов по направлению СТМ: мы прирастили ассортимент собственных брендов на 30%, а выручку – в четыре раза. До конца текущего года в рамках стратегии по усилению направления мы планируем представить еще как минимум одну линейку и выпустить ряд новинок в действующих линейках», – приводятся слова директора по маркетингу и развитию продукта «Сбер Еаптеки» Вадима Абрамова.

Он также подчеркнул, что в планах на будущее – развитие направления БАД более высокого ценового сегмента и запуск линеек СТМ в новых категориях.

Ранее сообщалось, что на онлайн-сервисе «Сбер Еаптека» стала доступна услуга по приобретению лекарств в рассрочку. Частичный платеж возможен при стоимости заказа от 2000 до 20 000 рублей.

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