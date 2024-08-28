Компания IMA Group приобрела подразделения Sarong Packaging Machinery и Packaging Materials

Итальянская компания IMA Group, один из ведущих мировых разработчиков и производителей автоматических машин для обработки и упаковки фармацевтических препаратов, косметики, продуктов питания, чая и кофе, сообщила о том, что 1 августа через недавно созданную компанию IMA Sarong завершила сделку по приобретению подразделений упаковочного оборудования и упаковочных материалов компании Sarong. Оба подразделения базируются в Реджоло (Реджо-Эмилия, Италия). Об этом сообщает отраслевой портал UNIPACK.RU

Подразделение Sarong Packaging Machinery проектирует, производит и продает автоматические термоформовочные машины для формования, наполнения и запайки (FFS) и для наполнения и запайки (FS) продукции в одноразовой упаковке, в первую очередь, для клиентов из фармацевтической индустрии, а также для рынков товаров для дома и личной гигиены.

Подразделение Sarong Packaging Machinery, работающее с 1972 г., сегодня является бесспорным мировым лидером с почти 70-процентной долей установленного оборудования для производства суппозиториев благодаря своему очень широкому ассортименту продукции, опыту в области исследований и разработок, а также высококачественному послепродажному обслуживанию. За эти годы оно расширило предложение упаковочных линий FFS, добавив модели для малого, среднего и большого объёмов производства, от 6000 до 30 000 суппозиториев/овулей в час, упакованных в пластиковую плёнку или алюминиевую фольгу, наряду с машинами для единичных доз фармацевтических жидких или полужидких продуктов.

Подразделение Sarong Packaging Materials является мировым лидером на рынке производства и продажи плёнки и фольги для суппозиториев/овулей. Это подразделение также работает как производитель жестких термоформовочных плёнок для жидких и полужидких фармацевтических применений.

Подразделение Sarong Packaging Materials постоянно ищет новое устойчивое сырье, такое как перерабатываемый пластик, компостируемые смолы, переработанный алюминий и лаки без ПВХ.

По заявлению IMA Group, приобретение подразделений Sarong Packaging Machinery и Packaging Materials, в которых в общей сложности работают 125 сотрудников, обогащает портфель упаковочных решений, предоставляемых IMA Group, и представляет собой еще один шаг в ее стратегии по укреплению позиций на фармацевтическом рынке. Вместе с номенклатурой картонажных машин IMA Safe и IMA End of Line Hub, группа IMA теперь поставляет комплексные линии и в этом секторе.

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