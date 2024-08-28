«Нацимбио» досрочно поставил более 21 млн доз вакцин от гриппа для подготовки к старту прививочной кампании

Холдинг «Нацимбио», входящий в госкорпорацию «Ростех», досрочно завершил первый этап поставки вакцин против гриппа, доставив в российские регионы 21,2 млн доз препаратов. Эта поставка является частью более крупного плана, который предусматривает распределение свыше 70 млн доз вакцин по всей стране в течение года, сообщила пресс-служба организации.

Поступившие вакцины включают 7 млн доз препарата «Совигрипп», 4,5 млн доз «Флю-М» и 9,7 млн доз вакцины «Ультрикс Квадри». Все поставки завершились на неделю раньше запланированного срока, что позволит медперсоналу лучше подготовиться к вакцинации населения.

«В этом году мы планируем поставить 70,6 млн доз вакцин в рамках Национального календаря профилактических прививок. Первый этап поставок уже завершен с опережением на неделю, и сейчас мы приступаем ко второму этапу. До 1 октября планируется доставить еще 21,5 млн доз вакцин, а третий этап завершится в конце ноября», – сообщил генеральный директор «Нацимбио» Андрей Загорский. Он также подчеркнул, что поставляемые препараты отличаются высоким качеством, подтвержденным независимыми исследованиями и широкой практикой применения в России.

Все вакцины производятся в России по технологии полного цикла и содержат актуальные штаммы вирусов для нового эпидемического сезона. «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп» выпускаются на производственных площадках холдинга «Нацимбио», а «Флю-М» – на базе Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА России (СПбНИИВС).

Препарат «Совигрипп» используется в России с 2015 года в рамках Национального календаря профилактических прививок и обеспечивает иммунитет к трем штаммам вируса гриппа (два типа А и один В). Вакцина «Ультрикс Квадри», применяемая с 2019 года, является первой отечественной четырехвалентной вакциной, защищающей от двух подтипов вируса А и двух подтипов вируса В, что соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

gxpnews