Вышло в свет 2-е издание книги «Руководство по биомедицинской экспертизе биомедицинских клеточных продуктов»

Вышло в свет 2-е издание книги «Руководство по биомедицинской экспертизе биомедицинских клеточных продуктов»

ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава России выпустило книгу «Руководство по биомедицинской экспертизе биомедицинских клеточных продуктов». – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Мелга, 2024. – 192 с.

В числе авторов руководства – ведущие специалисты – эксперты ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России.

Данная версия руководства переработана согласно действующему законодательству по осуществлению биомедицинской экспертизы индивидуальных биомедицинских клеточных продуктов (иБМКП) в Российской Федерации и содержит специальные правила осуществления экспертизы параметров качества, эффективности и безопасности иБМКП в соответствии с научно обоснованной, системной и целостной методологией.

Книга включает в себя следующие разделы:

Глава I. Классификация индивидуальных биомедицинских клеточных продуктов;

Глава II. Особенности организации производства индивидуальных биомедицинских клеточных продуктов в Российской Федерации;

Глава III. Нормативно-правовое сопровождение биомедицинской экспертизы индивидуальных биомедицинских клеточных продуктов;

Глава IV. Экспертиза документов на индивидуальный биомедицинский клеточный продукт;

Глава V. Требования к качеству материалов для производства индивидуальных биомедицинских клеточных продуктов;

Глава VI. Экспертная оценка параметров качества индивидуальных биомедицинских клеточных продуктов;

Глава VII. Экспертная оценка результатов доклинических исследований индивидуальных биомедицинских клеточных продуктов.

Руководство адресовано специалистам, осуществляющим разработку и доклинические исследования иБМКП, а также экспертам, участвующим в проведении биомедицинской экспертизы иБМКП.

Порядок приобретения книги представлен на сайте ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России в разделе «Издания».

gxpnews